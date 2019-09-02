2019-09-02T14:24:25+03:00
Общество

Владимир Путин посетил восстановленную после паводка школу № 6 в Тулуне

Президент поговорил с учениками, осмотрел отремонтированные кабинеты
Любовь АРБАТСКАЯ
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Владимир Путин посетил восстановленную после паводка школу № 6 в ТулунеВладимир Путин посетил восстановленную после паводка школу № 6 в ТулунеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин вновь в Иркутской области. Он побывал в школе № 6 в Тулуне, которая пострадала от разрушительного наводнения, чтобы проверить, как идет восстановление.

Напомним, от большой воды летом пострадали две городские школы. Одну, № 20, вода топила так сильно, что ее уже не будут ремонтировать. А вот школе № 6 досталось меньше. Привести ее в порядок можно, на это нужно порядка 40 миллионов рублей и еще 100 миллионов - на оснащение.

- Уже привели в порядок три учебных кабинета и служебные, а также гардероб, фойе, коридоры и склад пищеблока, - рассказывают в правительстве Иркутской области. - Обустроили новое поле для игры в мини-футбол, площадку для воркаута. В ближайшее время появится спортивная площадка для самых маленьких учеников. А еще планируется сделать мастерские для уроков труда.

Путин 2 сентября побывал в школьных кабинетах, где сделали ремонт, посмотрел на новое спортивное поле. Поприсутствовал на занятиях математикой и музыкой, поговорил с ребятами из обеих пострадавших от паводка школ. Сейчас они учатся вместе.

- Владимир Путин отметил мужественность детей, переживших наводнение и помогающих взрослым справляться с бедой, - рассказывают в региональном правительстве. - Президент пообещал ученикам 8 "а" класса школы № 20, что в следующем году они уже будут учиться в новой современная школе.

Всего в Тулуне, Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском районах от катастрофического паводка пострадали 18 школ и 14 детсадов. Восстанавливаться не будут пять - Евдокимовская школа и детский сад под Тулуном, дошкольное учреждение № 9 в поселке Октябрьский, школа № 20 и садик «Родничок» в Тулуне. Остальные постепенно приведут в порядок. В течение месяца - дошкольные учреждения № 12, 3 и «Теремок» в Нижнеудинске, Шумскую школу под Нижнеудинском, детсад «Лучик» в Тулуне; до 1 ноября - детский сад «Аленушка» г. Тулуна.

Ну а пока дети ходят в другие школы и сады. Ученики из территорий, которые топило большой водой, в течение года будут кушать в школьных столовых бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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