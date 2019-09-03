Мама 6-летнего Матвея из Тулуна, поговорившего с президентом: «Владимир Путин уже считает сына своим приятелем»

6-летнего Матвея Сафронова из Тулуна теперь в шутку можно прозвать «маленьким министром». Еще бы, ведь за последние два месяца мальчишка, потерявший с мамой и бабушкой дом во время наводнения, уже трижды встречается и общается с Владимиром Путиным.

Напомним, на всю страну этот бойкий дошколенок прославился во время июльского визита президента в пункт временного размещения, куда перевезли жителей Тулуна после удара стихии. Тогда Матвей, пожав руку главе государства, и представился ему Матвеем Николаевичем, а затем устроил Владимиру Путину небольшой тест на внимательность, спросив, запомнил ли он его отчество. Ну а в июле мальчик увиделся с президентом в Сочи и подарил ему игрушечного тигренка, сделанного собственными руками. Очередная встреча «старых знакомых» вновь состоялась в Тулуне, куда Владимир Путин приехал, чтобы оценить ход восстановительных работ и пообщаться с жителями. Зайдя в зал, президент пожал мальчику руку и спросил, как у него дела.

В Сочи Матвей подарил Владимиру Путину тигренка, сделанного своими руками. Фото: пресс-служба Президента России.

- Перед этой встречей я объясняла Матвею, что это встреча для взрослых, - рассказывает "КП-Иркутск" мама мальчика Анна Сафронова. – Но сын ответил, что тоже побеседует с Путиным, так как научился говорить в микрофон.

Как и обещал, Матвей взял слово в середине разговора. Сначала мальчик поблагодарил Владимира Путина за то, что его вместе с мамой и бабушкой спасли от наводнения и добавил, что недавно переехал жить в Иркутск.

- Далеко было ехать, но мы все вытерпели, - говорит Матвей.

- Ты смелый мальчик, - ответил президент. – Ты мне сразу понравился с нашей первой встречи и разговора. Так держать!

2 сентября. Тулун. Матвей благодарит Владимира Путина за новый дом. Фото: пресс-служба Президента России.

Кстати, на встречу с Путиным семья Сафроновых приехала уже из своего нового дома в 50 квадратных метров, который они приобрели в Иркутске-2. Их дом в Тулуне полностью снесло водой в разгар наводнения. Сертификат мать-одиночка, которая вкалывала кухонным работником в интернате, тогда получила одной из первых.

- Матвей никогда не волнуется, разговаривая с Путиным, - говорит Анна. – Да и президент уже к нему привык. Когда после встречи уходил, сказал: «Дайте, я попрощаюсь со своим приятелем», и пожал ему руку. Они и подарками обменялись. При прошлой встрече сын подарил Владимиру Владимировичу тигренка, которого сам сделал. А его коллекция игрушек пополнилась машинкой и радиоуправляемым вертолетом. А еще у нас благодаря президенту появился ноутбук.Так что, пользуясь случаем, хочу через «Комсомолку» еще раз сказать ему спасибо. Помог он нам очень сильно, мы очень довольны переездом и новым жильем.

Матвей очень смелый мальчишка. Фото: пресс-служба Президента России.

Кстати, Матвей в Иркутске уже ходит в новый садик, а Анна устроилась туда же на работу. К слову, в садике уже знают историю знакомства Матвея с президентом страны и относятся пониманием. Разве что воспитатели в шутку уже спрашивают Анну: «Не зазнается ли парнишка?».

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