Полуфабрикаты «Ёхор»: легко готовить, вкусно есть

Как только начинается новый учебный год перед родителями школьников встает вопрос: что готовить детям на обед, или что они сами могли бы себе приготовить без участия взрослых. Выходом из непростого положения, конечно же, станут качественные мясные полуфабрикаты. В Иркутской области и Республике Бурятия найти такие несложно. К примеру, можно выбрать те, что продаются под маркой «Ёхор».

Производственное предприятие «Ёхор» выпускает пельмени, позы, вареники, котлеты - в общем, делает все, чтобы облегчить жизнь современного человека.

Продукция «Ёхор» поможет сэкономить время приготовления вкусного завтрака, обеда или ужина. С задачей сварить пельмени справится даже первоклассник. И, кстати, такой обед будет ему весьма полезен, ведь мясо в рационе ребенка - обязательный продукт. Содержащиеся в нем животные белки, витамины, микроэлементы и аминокислоты - это строительный материал для растущего организма. Мясо нужно для формирования интеллекта, костно-мышечной системы, развития мозга, остроты зрения, нормальной работы нервной системы.

Дефицит же белковой пищи, напротив, негативно сказывается на детском организме и может привести к развитию серьезных заболеваний, отставанию ребенка в учебе и развитии. В целом желательно, чтобы на столе школьника каждый были мясо, рыба, яйца, орехи, печень. При этом продукты должны быть свежими и качественными.

Продукция «Ёхор» соответствует стандартам безопасности Таможенного союза (EAC) и отмечена знаком качества «Сделано в Бурятии».

Она производится в Улан-Удэ и пользуется большой популярностью в Иркутской области, Красноярском крае, Хакасии и Туве. Полуфабрикаты сделаны на современном производстве, но на вкус, как домашние. Секрет - в традиционных рецептах и качественном сырье. К примеру, мясо приобретается только у местных производителей.

Предприятие «Ёхор» производит свыше ста наименований различных полуфабрикатов, и эта линейка постоянно расширяется. Технологи разрабатывают новые рецепты, делая упор, прежде всего, на качество.

В Иркутске эти полуфабрикаты можно приобрести как в крупных торговых сетях, так и на рынках. Спрос на них стабильный, а значит, качество всегда на высоте. Эту продукцию оценят и взрослые, и дети. Среди обширного ассортимента продовольственных товаров каждый найдет тот продукт, который станет любимым. Блюда, приготовленные из полуфабрикатов «Ёхор», можно поставить и на праздничный стол. К примеру, организованный по случаю Дня знаний.

КОНКРЕТНО

Адрес производства и отдела сбыта предприятия:

Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 16, корпус 1, офис 2;

тел./факс (3012) 29-77-35.

Офис официального дилера ООО ПП «Ёхор» в Иркутске:

ул. Петрова, 62;

тел. (3952) 779-545.

http://oooket.ru

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