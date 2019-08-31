Анастасия Тараканова или Алиса Лю: в произвольной на втором этапе Гран-при среди юниоров девушки выясняют, кто сильнее

Все будет решаться в последней, шестой, разминке девушек на произвольной второго этапа Гран-при среди юниоров в США. Именно здесь в два часа ночи первого сентября по московскому времени выйдут на лед сначала Анастасия Тараканова ( она будет выступать второй), а потом и Алиса Лю ( ее стартовый номер в разминке четвертой). На 14-летнюю Алису, юную чемпионку Америки среди взрослых, делает ставку вся страна. Она просто обязана отлично выступить и победить на родном этапе. Если, конечно, получится.

Вдобавок, после рокировок в юниорском мире, когда большая группа фигуристок, и прежде всего наши -Косторная, Трусова, Щербакова — ушли сражаться среди взрослых, сейчас выясняется, кто сильнее. Кто сможет бросить вызов Камиле Валиевой, Ксении Синициной, Алене Канышевой и той же Насте Таракановой? Последнее время ставки делаются именно на американку Алису Лю.

Расклад тут такой. Юная Алиса в 13 лет опередила на чемпионате своей страны Бреди Тэннел. Мэрайя Белл оказалась на третьем. В ее произвольной программе этого сезона два четверных прыжка и еще два тройных акселя, один из них, разумеется, в каскаде. Другое дело, что программу надо еще откатать, и может не хватить сил, тогда пойдут недокруты и ошибки.

alysaxliu Алиса Лю

Пока же, в короткой, Алиса Лю выполнила свою программу чисто и получила отличные баллы. Ошиблась же Анастасия Тараканова. Падение в самом начале программы оставило ее и без элемента, и со штрафом за падение. Тут, конечно, сыграло свою роль и напряжение программы, и стресс — Настя шла на риск, чтобы наверняка выиграть у Лю, и акклиматизация — фигуристка на своем ютуб-канале рассказала, как тяжело пришлось добираться до Лейк-Плэсида, как сняли с рейса уже перед самым вылетом Ксению Синицину, которая должна была выступать вместе с ней, и их тренера Светлану Панову. Причина -США не дали виз. Об этом официально сообщила и Федерация фигурного катания России. Ксения Синицина теперь выступит на этапе в Челябинске.

Но вернемся к спортсменкам. Анастасия Тараканова — не новичок в фигурном катании. Она прославилась и призовыми местами на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, так и громкими переходами от одного тренера к другому. Подопечная Светланы Пановой в сезоне 2017-2018 была в группе Этери Тутберидзе, потом занималась у Евгения Плющенко. Сейчас снова ее наставник Светлана Панова. И мы верим в Настю, представляющую нашу страну. Вне зависимости от того, какое она место займет. Но рассчитываем на призовое — например, серебро. Оно позволит в будущем Анастасии Таракановой оказаться в финале Гран-при.

anastasiyatar04 Анастасия Тараканова

Между Анастасией Таракановой, занимающей после короткой четвертое место, и Алисой Лю — разница в 11 баллов и две кореянки, одну из которых уж точно можно достать. Преимущество не фатально. А вот что касается соперничества с Алисой Лью, тут многое зависит от самой Алисы — сыграет она на руку нашей спортсменке или нет.

Гран-при (юниоры). 2-й этап. Лейк-Плэсид (США). Девушки Короткая программа

1. Алиса Лю (США) — 69,302. Соен Чжи (Южная Корея) — 67,233. Енджон Пак (Южная Корея) — 64,354. Анастасия Тараканова (Россия) — 58,43

Смотрим трансляцию гран-при юниоры. 2 этап. Девушки. Произвольная программа. Мы начнем трансляцию после выступления первых двух разминок, участницы которых точно не смогут бороться за десятку сильнейших и даже не претендуют на это. .