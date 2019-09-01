Погода на 1 сентября в Иркутске: днем до +28

Несмотря на первый день календарной осени, лето в Иркутске продолжается! 1 сентября в нашем городе синоптики вновь обещают теплую погоду. Днем столбик термометра поднимется до +26, +28 градусов градусов, осадков при этом не ожидается. Ветер подует 5-10 м/с. Так что собирая своего ребенка на школьную линейку, куртку и зонтик можно не брать.

По Иркутской области практически такая же картина. Правда, днем местами возможны небольшие и умеренные дожди, грозы, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, во второй половине дня в западных, центральных и южных районах восточной четверти 5-10 м/с. Температура ночью +10,+15 градусов, при прояснении +3,+8°, днем +21,+26°, местами до +17°, в верхнеленских районах при малооблачной погоде до +30°.

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