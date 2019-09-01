Бюро находок суперзвезды: Сергей Зверев через соцсети ищет хозяйку потерянной сумки

- Аузбаева Ж., откликнитесь, и напишите мне в директ. К незнакомой женщине на своей страничке в соцсети обратился суперзвезда российского шоу-бизнеса Сергей Зверев. Все дело в том, что Король гламура, а с недавнего времени еще и блогер (все лето стилист, родившийся в Иркутской области освещает на своей странице проблемы Байкала и лесных пожаров в Сибири, прим. Ред) случайно нашел на улице женскую сумочку с документами. Произошло это, когда стилист возвращался с утренней пробежки.

zverevsuperstar Сергей Зверев нашел на улице женскую сумку с документами и ищет хозяйку

Красная сумка, пусть и не была такой гламурной, зато внутри находились все документы хозяйки – паспорт, а также личная медицинская книжка, на которой была приклеена фамилия женщины. Вытаскивать другие чужие вещи из сумки Сергей, и без того постоянно находящийся в шоке, не стал, предположив, что возможно, сумку украли и забрав деньги, бросили. После этого он снял видеоролик и записал обращение.

- Люди, может кто-нибудь знает эту женщину, - пишет суперзвезда. - Помогите, может кто-найдет ее в соцсетях и сообщит , что сумка с документами найдена и находится у меня.

Подписчики Сергей Зверева в комментариях к посту оценили поступок Короля гламура, отметив его отзывчивость. Некоторые даже начали кидать имена возможной хозяйки. Правда, нашлась она или нет эпатажный стилист, пока не сообщал.

Напомним, в этом году Сергей Зверев даже устраивал одиночный пикет у стен Кремля. Тогда он боролся против строительства завода поселке Култуке, откуда он родом. Там хотели производить байкальскую воду. Строительство завода, кстати, вскоре прекратили. Хотя и по настоянию властей и прокуратуры. А сам Сергей Зверев был оштрафован по решению суда за нарушение буквы закона.

Затем он уже сам приехал на Родину. Там он побывал в пострадавшем от наводнения в Тулуне, на побережье Байкала, где как раз и снимал ролики с призывом спасти озеро от загрязнения, а Сибирь от сильнейших лесных пожаров.

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