Личная жизнь рыси Алены: как проводит время любимица иркутян

Рысь Алена, наверное, одна из самых известных обитателей иркутского зоопарка. Еще бы, ведь несмотря на свой еще юный возраст (Алене почти 2,5 года, прим. Ред.) рысь вправе считать своей мамой более половины других животных, которые живут в зоопарке, которых она брала под опеку за все время пребывания.

Алена с медвежатами.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Напомним, что все началось в прошлом году, когда ее еще маленькой привезли из зверосовхоза, где растили на шубу. «Комсомолка» писала, как хищница сразу показала, что обладаем всеми материнскими чувствами и взяла под опеку полуторамесячных медвежат Маню и Тему, затем нянчила пятерых щенков аляскинских маламутов, воспитывала местного сорванца енота Жорика и усыновляла четверых котят.

Ко всем зверятам Алена относилась с особой нежностью. Она их оберегала, умывала, кормила, иногда отдавая даже свою еду и укладывала спать рядом с собой. А когда те подрастали, их отдавали на воспитание уже новым хозяевам. Поэтому Аленка, расставшись с очередными воспитанниками, бывало, немного грустила.

Алена с котятами.

Недавно рысь вновь стала приемной мамой. Она взяла под опеку двух маленьких амурских лесных котят, привезенных из Владивостока. Правда, маленькие новобранцы зоопарка пока диковаты. Они стараются убежать от няньки, и это неудивительно, ведь амурские кошки ведут скрытный образ жизни. Но от заботливой Алены далеко не убежишь. Она легко догоняет малышей, облизывает их, а затем отдает свой паек.

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А что с личной жизнью у рыси, когда, наконец она уже сама заведет свое потомство? - спрашивают сотрудников зоопарка постоянные посетители. Своих детенышей Алена сможет завести примерно через полтора года. Вскоре у нее должен появиться жених. В этом году в зоопарк привезут молодого рысенка.