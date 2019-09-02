Ведущие педагоги музыкальных вузов России провели занятия с талантливыми детьми в Иркутске

За кулисами Органного зала Иркутской областной филармонии волнуются ребята. Юным дарованиям предстоит выйти на сцену и исполнить произведения перед зрителями. Дело ответственное - слушать музыку будут не только их родители и педагоги, но и наставники. Да непростые, а ведущие преподаватели творческих вузов России, профессионалы своего дела. Все это стало возможным благодаря проекту «Творческая школа для одаренных детей. Мастер-класс». Он прошел в Иркутске в последнюю неделю лета и завершился гала-концертом в Органном зале.

- Мне посчастливилось поработать с Сергеем Найко, - рассказывает участник проекта Даниил Богомолов. - Он является профессором Красноярской академии музыки и театра. Скажу честно, я думал, что мастер-классы и занятия с ним будут официальными, но нет. Почти домашняя обстановка! Сергей Федорович мне понравился, я узнал много нового, его советы очень ценны.

Даниил Богомолов играет на баяне. Год назад он получил новый инструмент на фестивале-конкурсе «Новые имена Приангарья». Сертификат на покупку баяна ему вручил наш именитый земляк Денис Мацуев. Помогла осуществить мечту компания «Газпром добыча Иркутск». Кстати, именно после этого события и возникла идея провести серию мастер-классов и занятий для одаренных детей Приангарья.

Вместе с газовиками проект помогли воплотить в жизнь Центр поддержки и развития творчества и администрация города Иркутска. Так, 24 августа в столицу Восточной Сибири приехали 40 юных музыкантов из разных городов региона. Целую неделю, каждый день, они занимались вместе с ведущими педагогами страны. Сергей Найко давал ребятам уроки игры на баяне, Ярослав Ярошевский - на флейте, Чингиз Османов - на скрипке, Алексей Букреев - на фортепиано.

- Проект очень продуктивный, - делится впечатлениями профессор Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского Алексей Букреев. - С учениками не только провели мастер-класс, но и индивидуальные занятия. Вместе мы что-то корректировали, дорабатывали и с каждым разом дети чувствовали себя увереннее и играли все лучше. Творческая неделя в итоге вылилась в программу концерта. Впечатляющий результат мы увидели в Органном зале, где выступили ребята. Отмечу и замечательные условия для занятий. Я много езжу по стране, и по сравнению с другими регионами детская школа искусств № 5 в Иркутске, где мне довелось позаниматься с детьми, просто дворец. Здесь есть великолепный зал с акустикой, хорошие рояли. Но самое главное - это, конечно, ученики. Один другого лучше! Уверен, у них большое будущее на международном уровне.

Педагоги отмечают и то, что сибирские таланты отзывчивы к их советам и наставлениям, прислушивались ко всем рекомендациям, которые им давали.

- Очень надеюсь, что этот проект станет для ребят тем самым счастливым случаем в их жизни и будет отправной точкой в музыкальной карьере, - заметила руководитель Центра поддержки и развития творчества Ирина Тененбаум.

Участники творческой школы получили свидетельстваФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Участники творческой школы получили свидетельства. Но самое главное для них, конечно, не это, а то, что они посетили мастер-классы профессионалов, ведь многие не имеют возможности выехать для этого, допустим, в Москву или Санкт-Петербург. Здесь же знаменитые педагоги сами приехали в Иркутск и предоставили детям возможность поучаствовать в них бесплатно. Причем занимались с ними ни день или два, а целую неделю. В этом-то и ценность. А педагоги, в свою очередь, - проводники в раскрытии потенциала. Не удивляйтесь, если многих из одаренных ребят мы в скором времени увидим на мировой сцене!

- Дети получают мощный стимул для развития, внимают каждому слову наставников, поэтому уверен, что проект очень важен, - заключает и.о. начальника управления культуры, туризма и молодежной политики администрации города Антон Чернышов. - Надеюсь, что начинание станет традицией и в следующем году удастся провести такие мастер-классы для наших звездочек. Благодарю компанию «Газпром добыча Иркутск» за поддержку.