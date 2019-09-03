Такса – потрошительница: агрессивная собака разорвала лицо первокласснику в Братске

В городском суде Братска завершилось разбирательство по резонансному делу, в котором оказалась замешана на первый взгляд совершенно безобидная собака породы такса. На деле она оказалась настоящей потрошительницей, готовой разорвать каждого, кто встанет на ее пути. Ее жертвой стал 7-летний мальчик, который шел с приятелем из школы.

ЧП произошло в ноябре прошлого года. Школьники шли домой и о чем-то болтали, когда на одного из них с диким лаем понеслась такса. Первоклассник испугался и пытался бежать. Но такса с разбега прыгнула ему прямо на его лицо и разорвала его. Истекающий кровью испуганный ребенок тут же бросился к маме, которая отвела бедолагу к врачу.

- В больнице ребенку сделали хирургическую операцию, - сообщили в пресс-службе иркутской областной прокуратуры. – Ему еще предстоит пройти долгий курс лечения. Также из-за нападения собаки он получил психологическую травму, ему даже понадобилась помощь специалиста.

Полицейские смогли быстро разыскать хозяйку агрессивной собаки. Она сказала, что действительно в тот день отпустила собаку на прогулку без намордника и поводка. Но при этом категорически отрицала, что ее любимица могла кого-то покусать – ведь она такая добрая и ласковая! И никакие доказательства не могли ее в этом разубедить.

Мать пострадавшего мальчика решила искать справедливости в суде, и написала заявление на хозяйку таксы. Она хотела, чтобы женщина заплатила ей без малого 100 тысяч рублей в качестве компенсации – ведь ее малыш испытал столько ужаса и боли из-за этой собаки! Хозяйке таксы пришла повестка в суд – и с этого момента началось долгое и мучительное разбирательство, которое продлилось почти год.

В Братском городском суде тщательно изучили все материалы дела, и вынесли решение в пользу матери мальчика. Правда, сумму компенсации в размере 100 тысяч рублей все-таки посчитали слишком большой. Поэтому хозяйке таксы придется выплатить пострадавшим 25 тысяч рублей за моральный вред, а также 2 тысячи за возмещение материального ущерба. Теперь она вряд ли осмелится отпустить свою собаку на улицу без поводка и намордника.