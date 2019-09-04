Сибиряк, похитивший 200 кг нефрита на 1 миллион рублей, отделался условным сроком

В Усолье-Сибирском поставлена точка в громком деле о краже 213 кг нефрита на 970 тысяч рублей. Напомним, камни украли прямо из отдела судебных приставов в разгар новогодних праздников, когда все отмечали 2019 год. Заметил пропажу начальник отдела, который по служебным делам заехал 3 января на работу. И увидел, что мешков нет! После этого, он написал заявление в полицию.

Выяснилось, что нефрит был изъят судебным приставом у местного предпринимателя и находился на хранении в помещении РОСП. Приставы оставили этот груз «на время» там, так как и подумать не могли, что кто-то сможет вломиться в участок и что-то оттуда украсть, если там постоянно дежурят оперативники.

Следователи выяснили, что одним из грабителей оказался водитель из местного отдела Федеральной службы судебных приставов, который скорее всего, узнал о дорогостоящем вещдоке и решил выкрасть его, чтобы продать. Помогал ему родственник, который нес службу исправительной колонии. Ночью бывший сотрудник ФСИН проник в кабинет и украл мешки с минералами, после чего незаметно спрятал их в колодце, который находился возле одного из частных домов неподалеку. После этого, сообщники планировали продать камни, но сделать этого не успели, так как были задержаны.

Как только началось расследование, организатор похищения заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и дело рассматривалось в особом порядке. На днях он услышал приговор суда.

- Его признали виновным в краже чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – Ему назначено 2 года лишения свободы, условно с испытательным сроком в 1 год.