Лена обмелела: окажется ли северный завоз на грани срыва

В этом году природные стихии не жалеют Приангарье. Двойная волна паводка и жуткие лесные пожары позади, но вот новая напасть – обмеление Лены. А, между тем, река - одна из самых крупных водных артерий Сибири, «дорога жизни» - по ней завозят топливо и продукты северянам. В Якутске уже встревожены. В республике введен режим ЧС, а фото, как корабли словно рыбы, которых выкинуло на берег, беспомощно стоят на суше, облетели интернет.

- Да, в Якутии ситуация сложная, - подтверждает сотрудник отдела гидропрогнозов Иркутского Гидрометцентра Людмила Ерохина. – Суда не ходят ни по Лене, ни по ее притоку – Витиму. Уровень воды понизился и в верховьях Лены, то есть на территории Приангарья.

Пока корабли в нашем регионе по Лене курсируют. Официального запрета на судоходство нет, а опасения есть. Дело в том, что кое-где уровень воды опустился ниже минимальных отметок для безопасного движения по руслу. Так, на участке Усть-Кут – Киренск на целых 37 сантиметров! Риск сесть на мель для тяжеловесов уже очень велик. Выход? Приходится грузы отправлять на небольших баржах или вовсе уменьшать его наполовину.

Через Усть-Кут по Лене идет груз на север Иркутской области и в Якутию. Фото: Виктор ГОРЕЛОВ.

- Мы несем дополнительные расходы, - не скрывает директор Усть-Кутского филиала одного из крупных речных пароходств Анатолий Шишимарин. – Например, могли бы отвезти топливо на одной барже, а отправляем на двух-трех. Еще одна проблема – дно Лены довольно каменистое и загрязненное и если судно случайно его зацепит, то поломки винтов и прочего оборудования не избежать. На ремонт лишние затраты несем. Но, несмотря на все эти трудности, завозить топливо на север успеваем, простоев нет.

Специалисты говорят - Лена обмелела не в один миг. Процесс идет на протяжении пяти лет, но в этом году ситуации критичнее. Почему? Версий диванные эксперты выдвигают много, в их числе вина лесорубов и лесных пожаров. Мол, тайга поредела, дождевая вода не задерживается деревьями и быстро испаряется вместо того, чтобы наполнять реки. Ученые предположение не подтверждают.

Несмотря на обмеление Лены, баржи ходят и через Киренск. Фото: Виктор ГОРЕЛОВ.

- Самая главная причина обмеления Лены – недостаточное количество осадков в этом году, - поясняет доктор географических наук, профессор, замдиректора по науке Института географии СО РАН им. В.Б. Сочавы Леонид Корытный. – Зимой выпало мало снега, а весной и летом совсем редко шли дожди. Причем и в Иркутской области, где Лена берет исток, и в Якутии. Отмечу, что это обычное явление, такое в природе периодически случается. И лесные пожары тут ни при чем, тайга ведь тоже горела из-за сухой и жаркой погоды. Рано делать выводы и о том, что река обмелела из-за вырубки лесов - это, конечно, влияет на экосистему, но негативные последствия наступают не сразу, а спустя много десятков лет.

А что прогноз гласит? Синоптики не ждут ливней в сентябре в Иркутской области. Так что Лена, очевидно, до зимы не успеет наполниться водой. Однако судовладельцы обещают – грузы на север доставят вовремя.