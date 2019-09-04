И простые, и золотые, и винтовые крышки выпускают в Иркутске

Когда наступает сезон консервирования и создания стратегического запаса солений и варений на зиму, перед хозяйками встает вопрос: какими крышками закрыть банки, чтобы продукты под ними надежно хранились, не портились, не меняли свой вкус и цвет.

Оказывается, далеко ходить за таким товаром не надо. Уже почти 20 лет в Иркутске работает компания «Сибметупак», которая входит в число ведущих производителей металлической упаковки России и Средней Азии.

Предприятие выпускает несколько видов крышек для консервирования.

Простая крышка, требующая закатки с помощью специальной машинки, выпускается под маркой «Поляна». Подобное изделие золотого цвета называется «Золотая Росса». А еще есть крышка «Красивая» - с изображениями разных овощей и фруктов.

Особо в линейке продукции можно выделить крышку «Твист-офф», то есть винтовую, или закручивающуюся.

Ее производство компания начала в 2004 году, освоив лакирование, и литографирование жести. В 2007 году линия была модернизирована.

Как отметил Александр Кухта, технический директор ООО «Сибметупак», у винтовой крышки есть ряд преимуществ - она многоразового использования, с высокотехнологичным внутренним покрытием. Кроме того, хорошо ли закрылась с ее помощью банка, можно увидеть невооруженным глазом.

Все виды крышек компания выпускает в разных размерах. В год с конвейера сходят десятки миллионов штук жестяных изделий. Они поставляются в европейскую часть страны, на Дальний Восток, а также продаются в супермаркетах, небольших магазинах и на рынках города Иркутска.

По соотношению цена-качество продукция находится в выигрышном положении.

Также компания «Сибметупак» с 2008 года производит жестяные банки для консервных производств. Металлическая упаковка подходит для мяса, рыбы, молока, овощей и фруктов, кормов для животных. Предприятие не стоит на месте, развивается, совершенствует технологии, и всегда готово предложить покупателю конкурентоспособный продукт.

http://sibmetapack.ru/

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