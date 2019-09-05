Обновленная Марковская школа приняла более 250 первоклашек

Четыре линейки в День знаний. В Марковской средней школе первого сентября за парты сели 1850 детей. Только первых классов набрали восемь! А еще нынешний праздник для школы особенный: капремонт, который проводили в течение трех лет, наконец-то завершили. Теперь ребятишки будут учиться в современном, комфортном, почти новом здании. Заметим, все работы проходили только во время летних каникул (!), чтобы не создавать неудобства для учеников. Вот такой подход!

- Поздравляю вас от имени мэра Иркутского района Леонида Фролова и администрации с этим великолепным днем, - поприветствовал на торжественной линейке учеников и их родителей начальник управления образования администрации Иркутского района Роман Зарипов. - Замечательные учителя уже ждут вас в красивых, светлых кабинетах! Желаю вам хороших отметок и успехов. В добрый путь!

Вторая жизнь

Марковская средняя школа была построена в 1987 году. Она расположена в обычном типовом трехэтажном здании. Однако за 30 лет в ней ни разу не проводили капитального ремонта.

- Когда в 2012 году я стала директором, то первое, что сделала, - запретила своими приказом посещать бассейн, - вспоминает руководитель Марковской средней школы Елена Ехлакова. - Он был разрушен, заниматься в нем было опасно. Да и в целом школа находилась в плачевном состоянии: в одном из блоков на первом этаже окна были заколочены фанерой, деревянные рамы сгнили, превратились в труху, в классах холодно, работало всего лишь три туалета.

В то время школу посещали 660 детей. Рядом начали активно строить поселки, школьников становилось все больше. Заниматься в таких условиях было невозможно, и вопрос капремонта встал ребром. Тогда администрация Иркутского района добилась выделения финансирования из областного бюджета. Составили смету и, собственно, начали ремонт. Стоимость всех работ составила 141 миллион рублей. Привлекли, в том числе, и внушительные средства их казны муниципалитета.

- Капремонт проводили в основном летом, - рассказывает Роман Зарипов. - В 2016 году начали с того, что заменили абсолютно все окна, отремонтировали туалеты, кровлю, коммуникации. Через год обновили все кабинеты, пищеблок, систему отопления. Затем приступили к спортзалу и бассейну.

Кстати, бассейн в Марковской школе не только самый затратный объект, но и теперь уже второй в Иркутском районе. Первый расположен в новой «космической» школе в поселке Молодежном, которую построили в прошлом году.

- Бассейн с тремя дорожками, раздевалкой и душевыми. Его чашу наполним ближе ко второй четверти, - проводит экскурсию по обновленному зданию директор Елена Ехлакова. - В бассейне смогут заниматься учащиеся 4 - 9-х классов. А еще наша гордость - это актовый зал!

Рекреацию и тот самый актовый зал отремонтировали в последнюю очередь - аккурат к этому 1 сентября. Правда, сейчас в зале еще идет монтаж оборудования. Здесь установят современные кресла для зрителей, оборудуют хорошую сцену, кулисы, поработают над акустикой.

- Уверена, наш актовый зал станет одним из лучших в районе, - продолжает директор. - Наши дети и педагоги этого заслужили! У нас в школе есть своя труппа - это театр ALTERHOMO под руководством Ольги Эристави. Ребята - лауреаты многих фестивалей, в том числе всероссийских, откуда всегда привозят награды высшей пробы. Славится школа и ансамблями.

На оснащение актового зала из районного бюджета было потрачено более 8 млн рублей. Кроме того, в 2018 году, благодаря проекту «Народные инициативы», удалось приобрести для учебных кабинетов мебель, проекторы, интерактивные доски и компьютеры на общую сумму более 5 млн рублей. И это еще не все. Региональное министерство образования одобрило заявку на 5,4 млн рублей. Эти деньги пойдут на покупку современных парт, которые можно корректировать по росту конкретного ученика. Их установят уже в этом году в 22 кабинетах из 42. Что касается пищеблока, то им тоже можно гордиться! Здесь готовят и завтраки, и обеды, так что все свежее, с пылу жару.

В планах в дополнение к видеокамерам, которые сегодня охватывают все здание, установить турникеты, а также сделать в столовой систему оплаты по безналичному расчету.

Также в этом году школа начинает переходить на систему электронного журнала, и возможности для этого теперь тоже есть - все кабинеты охвачены Всемирной паутиной. В Марковской средней школе осталось только облагородить территорию, сделать ограждение, заасфальтировать площадки, обновить фасад, стадион и гараж. Это планируется сделать в ближайшие два года.

- Мы проживаем в СНТ «Березняки», - делится мама первоклашки Екатерина Житник. - Мои старшие дети учатся в городских школах, а вот младшую мы решили отдать в эту. Так что мне есть с чем сравнивать. Отмечу, что в целом мы довольны, здесь все нравится, дочка счастлива. Мы спокойны еще и потому, что нашу Ирочку в школу будет возить автобус.

Строительство продолжается

На самом деле Марковская школа - лидер по количеству учеников в области, которых доставляют сюда на автобусах. Их в автопарке учебного заведения 12. Почти 950 детей каждый день привозят из поселков Луговое, Березовый, Ново-Иркутский и многочисленных садоводств. Да, школа перегружена. Такая проблема есть во всем районе. Уж больно активно здесь строят жилые комплексы.

- Сегодня району необходимо 17 новых школ, - заключает Роман Зарипов. - И мы поэтапно движемся к этой цели. Сегодня школа на 1275 мест возводится в Луговом (микрорайон Юго-Западный Марковского муниципального образования), на 725 мест в Хомутово и на 825 мест в Грановщине. В перспективе строительство учебных заведений в Березовом, Изумрудном и ЖК «Стрижи». Так что уже в следующем году, уверен, в Марковской школе напряженность спадет как раз потому, что будут построены образовательные учреждения в соседних поселках, откуда как раз сегодня мы и привозим половину учащихся.

Также капремонт буквально на днях завершился в школе поселка Карлук. Его удалось сделать в рекордно короткие сроки - всего за пять месяцев. А осенью 2020 года распахнет свои двери обновленное здание школы в Пивоварихе.

Мэр Леонид Фролов вручил водителям ключи от новых автобусов. Фото: Александр НОВИКОВ

Восемь автобусов

Накануне Дня знаний мэр Леонид Фролов передал восемь новых автобусов школам Иркутского района. Ключи от автомобилей получили представители учреждений, расположенных в деревне Бутырки, селах Никольск, Пивовариха, Урик, Хомутово (школы № 1 и № 2), поселке Маркова. Приобрели транспорт за счет средств областного и районного бюджетов на условиях софинансирования. Стоимость одного автобуса составляет 2 млн рублей.

- В этом году число школьников возросло более чем на 1100 человек, - отметил Леонид Фролов. - Новые автобусы позволят открыть маршруты для подвоза детей и тем самым обеспечить их безопасность. Школьникам не нужно будет преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до остановки, не придется мерзнуть в ожидании транспорта. Машин достаточно. Они все оборудованы системой «Глонасс», в салоне удобные кресла с ремнями безопасности - все в соответствии с требованиями ГИБДД.

Так, в Никольске новый транспорт заменит школьный автобус, срок эксплуатации которого уже истек. А семь школ района получили машины в дополнение к уже имеющимся автомобилям.

Всего же в Иркутском районе в этом учебном году на подвозе будет более 7 тысяч школьников из 87 населенных пунктов, в том числе 37 дачных кооперативов и микрорайонов. Автопарк школ в этом году уже пополнился 12 автобусами и теперь включает 100 транспортных единиц - больше, чем где-либо в Приангарье!