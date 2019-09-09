2019-09-09T06:41:00+03:00
Происшествия

Трое братчан на глазах у ребенка изнасиловали сибирячку, чтобы отомстить ее мужу

Насильники арестованы, им грозит до 10 лет за решеткой
Любовь АРБАТСКАЯ
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Трое братчан на глазах у ребенка изнасиловали сибирячку, чтобы отомстить ее мужуТрое братчан на глазах у ребенка изнасиловали сибирячку, чтобы отомстить ее мужуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ночь 1 сентября, небольшое село в Братском районе. В частном доме спят мать с ребенком. Их будит резкий стук в дверь.

- Где твой муж? Нам надо с ним поговорить - грубо спросили сибирячку незваные гости - трое парней. От них разило спиртным.

- Нет его дома, - испуганно ответила женщина, пытаясь затворить дверь. - Уходите!

- Значит ты будешь за него отдуваться! - злобно захохотали парни.

Они ворвались в дом. Женщина плакала, просила оставить ее в покое. Но ночные гости и не думали уходить, стали приставать к ней. Пригрозили: "Будешь кричать и дергаться - убьем!". А потом изнасиловали ее. В доме плакал маленький ребенок...

Насильники предупредили жертву, что если полиция узнает, ей не сдобровать. И дом сожгут, и с ней расправятся. Но угрозы их не спасли - уже на следующий день следователи и полицейские задержали банду.

- Это трое жителей Братска, им от 24 до 29 лет, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Перед этим они выпивали в гостях у приятеля и решили выяснить отношения с местным жителем, с которым у них был давний конфликт.

Все трое арестованы, возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам уже предъявили обвинение по статьям "изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством", "насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством". Они могут провести за решеткой до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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