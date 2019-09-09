Трое братчан на глазах у ребенка изнасиловали сибирячку, чтобы отомстить ее мужу
Ночь 1 сентября, небольшое село в Братском районе. В частном доме спят мать с ребенком. Их будит резкий стук в дверь.
- Где твой муж? Нам надо с ним поговорить - грубо спросили сибирячку незваные гости - трое парней. От них разило спиртным.
- Нет его дома, - испуганно ответила женщина, пытаясь затворить дверь. - Уходите!
- Значит ты будешь за него отдуваться! - злобно захохотали парни.
Они ворвались в дом. Женщина плакала, просила оставить ее в покое. Но ночные гости и не думали уходить, стали приставать к ней. Пригрозили: "Будешь кричать и дергаться - убьем!". А потом изнасиловали ее. В доме плакал маленький ребенок...
Насильники предупредили жертву, что если полиция узнает, ей не сдобровать. И дом сожгут, и с ней расправятся. Но угрозы их не спасли - уже на следующий день следователи и полицейские задержали банду.
- Это трое жителей Братска, им от 24 до 29 лет, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Перед этим они выпивали в гостях у приятеля и решили выяснить отношения с местным жителем, с которым у них был давний конфликт.
Все трое арестованы, возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам уже предъявили обвинение по статьям "изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством", "насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством". Они могут провести за решеткой до 10 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Преподаватель-гинеколог из Тулуна изнасиловал студентку на пересдаче зачета
Все произошло прямо в кабинете врача (подробности)
Задержан насильник 13-летней девочки в Иркутске
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU