Трое братчан на глазах у ребенка изнасиловали сибирячку, чтобы отомстить ее мужу

Ночь 1 сентября, небольшое село в Братском районе. В частном доме спят мать с ребенком. Их будит резкий стук в дверь.

- Где твой муж? Нам надо с ним поговорить - грубо спросили сибирячку незваные гости - трое парней. От них разило спиртным.

- Нет его дома, - испуганно ответила женщина, пытаясь затворить дверь. - Уходите!

- Значит ты будешь за него отдуваться! - злобно захохотали парни.

Они ворвались в дом. Женщина плакала, просила оставить ее в покое. Но ночные гости и не думали уходить, стали приставать к ней. Пригрозили: "Будешь кричать и дергаться - убьем!". А потом изнасиловали ее. В доме плакал маленький ребенок...

Насильники предупредили жертву, что если полиция узнает, ей не сдобровать. И дом сожгут, и с ней расправятся. Но угрозы их не спасли - уже на следующий день следователи и полицейские задержали банду.

- Это трое жителей Братска, им от 24 до 29 лет, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Перед этим они выпивали в гостях у приятеля и решили выяснить отношения с местным жителем, с которым у них был давний конфликт.

Все трое арестованы, возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам уже предъявили обвинение по статьям "изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством", "насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством". Они могут провести за решеткой до 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Преподаватель-гинеколог из Тулуна изнасиловал студентку на пересдаче зачета

Все произошло прямо в кабинете врача (подробности)

Задержан насильник 13-летней девочки в Иркутске

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения (подробности)