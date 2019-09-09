Выборы 8 сентября: Иркутск выбрал думу 7-го созыва

В Иркутской области, как и по всей стране, 8 сентября состоялся единый день голосования. С самого утра жители 55 городов и районов потянулись на избирательные участки. Так, в Иркутске в этот день избирали депутатов в Думу города. Как обычно, в передовиках по явке - пенсионеры, но и молодежь не оставалась в стороне.

- Я уже совершеннолетний, значит, мне тоже пора принимать участие в жизни общества, - сказал 18-летний иркутянин Юрий Соколов. – Я голосую впервые! Хочется, чтобы в Иркутске появилось что-то новое, светлое.

- Нам нужен благоустроенный, чистый, красивый город, - подхватывает другая избирательница, Нелли Снегирева. – Хочется, чтобы хватало детских площадок, садиков и школ. Надеемся, депутаты будут откликаться на все обращения жителей.

Так что на народных избранников, а таковых 35 человек, возлагаются серьезные надежды. Интересно, что нынче явка на выборы в городскую Думу увеличилась – если в 2014 году этот показатель был 18%, то нынче уже 26,19%. С чем это связано?

- Возможно, горожане понимают, что один из этих депутатов затем станет мэром Иркутска, поэтому и принимают участие активнее, - прокомментировал председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев. - К слову, действующий мэр города Дмитрий Бердников сейчас тоже избран депутатом. Так выходит, что срок полномочий мэра и думы в Иркутске не совпадают. По закону, кандидат в течение пяти дней сам принимает решение – слагать с себя полномочия, не совместимые со статусом избранного депутата, или нет.

Итак, выборы мэра города - в перспективе. А на первом заседании Думы Иркутска седьмого созыва, которое пройдет уже 19 сентября, депутаты определят председателя и трех вице-спикеров, заново сформируют комиссии с председателями и заместителями.

Также в регионе 8 сентября избирали мэров городов и районовФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а как прошли выборы в других территориях? В целом явка по Иркутской области составила 30,4%, на участках побывали более 491 тысячи избирателей.

- Самый высокий показатель в Баяндаевском районе - 63,75%, - рассказал Илья Дмитриев. - Минимальная явка в Слюдянском районе – 15,52%, а также на довыборах в Железногорске-Илимском - 7,45%. Досрочно проголосовало 11 тысяч сибиряков, в отдаленных труднодоступных местностях – 987 человек.

В трех городах Иркутской области выбрали мэров. Вышло так, что сибиряки вновь доверили управление действующим главам. Так, в Братске победил Сергей Серебренников - за него заполнили 43,34% бюллетеней. Жители Саянска по достоинству оценили Олега Боровского, отдав ему внушительное количество голосов - 82,95%. А в Тулуне, недавно пережившем катастрофический паводок, опять поддержали Юрия Кариха, он набрал 43,05%.

А еще выбирали мэров в 12 районах Иркутской области. Новых глав всего четверо: это Роман Дульбеев в Аларском районе (31,8%), Эдуард Коняев в Боханском (57%), Эдуард Осодоев в Эхирит-Булагатском (38,7%) и Сергей Швецов в северном Казачинско-Ленском районе (65,5%).

В остальных территориях предпочтение отдали тем, кого уже хорошо знают в роли мэра. Сначала о севере области: Киренским районом продолжит руководить Кирилл Свистелин, у которого почти абсолютная поддержка - 84%, в Усть-Илимском районе снова победил Яков Макаров (55%), а в Катангском - Сергей Чонский (50,98%).

На юге тоже активно поддержали действующих мэров. Шелеховским районом будет и дальше руководить Максим Модин (30,74%), Баяндаевским – Анатолий Табинаев (48,72%), Осинским – Виктор Мантыков (49,63%), Нукутским – Сергей Гомбоев (36,02%), Усть-Удинским – Сергей Чемезов (67%).

Кроме того, выбирали депутатов в Думы нескольких районов и городов Иркутской области.

КСТАТИ

О жалобах и нарушениях

В избирательные комиссии в разных точках Иркутской области поступило 110 жалоб, 64 из них – в многострадальном Тулуне. В основном, горожане сообщали о подвозе и подкупе избирателей. Также сибиряки заметили нарушения, связанные с предвыборной агитацией, пару случаев использования должностного положения и нарушение порядка голосования. Сейчас по каждому заявлению проводится проверка. В Иркутске жалоб во время выборов не поступало.

КОНКРЕТНО

Кого из кандидатов в депутаты поддержали сибиряки

Подтвердили депутатский статус:

Светлана Кузнецова (округ №1)

Виталий Матвийчук (округ №2)

Дмитрий Ващук (округ №3)

Евгений Савченко (округ №4)

Алексей Савельев (округ №7)

Дмитрий Ружников (округ №10)

Виктор Ильичев (округ №13)

Александр Квасов (округ №15)

Сергей Юдин (округ №19)

Юрий Коренев (округ №21)

Алексей Распутин (округ №22)

Антонина Корочкина (округ №23)

Василий Донских (округ №26)

Иван Гущин (округ №27)

Алексей Колмаков (округ №30)

Михаил Корнев (округ №34)

Александр Панько (округ №35).

Новые депутаты:

Дмитрий Ващук (округ №3)

Леонид Усов (округ №5)

Дмитрий Красноштанов (округ №6)

Сергей Золотухин (округ №8)

Николай Матвейчук (округ №9)

Андрей Стрельцов (округ №11)

Александр Друзенко (округ №12)

Алексей Вепрев (округ №14)

действующий мэр Иркутска Дмитрий Бердников (округ №16)

Алексей Кудрявцев (округ №18)

Георгий Ни (округ №20)

Григорий Вакуленко (округ №24)

Андрей Лабыгин (округ №25)

Ольга Клевцова (округ №29)

Максим Девочкин (округ №31)

Александр Сафронов (округ №32)

Ростислав Белых (округ №33).

Издательский дом «Комсомольская правда» поздравляет всех кандидатов, которые получили поддержку избирателей! Желаем продуктивной и плодотворной работы!