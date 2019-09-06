2019-09-06T07:16:55+03:00
Общество

Байкальские нерпы зажгли на шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

Пресноводные тюлени из Иркутска стали звездами шестого сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ [видео]
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Иркутские нерпы зажгли на шоу «Танцы» на ТНТИркутские нерпы зажгли на шоу «Танцы» на ТНТФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Танцуй, как нерпа! - это выражение скоро может стать крылатым. Ведь байкальские тюлени покорили сердца миллионов россиян своим снятым на камеру танцем для телеканала ТНТ. Видеоролик начинается с того, как экскурсовод рассказывает о байкальских эндемиках, но неожиданно ему звонят на мобильник (кстати, настоящие инструктора во время представления никогда такого себе не позволяют, но что не сделаешь для «кино»). Он выходит и тут такое начинается!

На лицах девушек, пришедших на экскурсию, появляется яркий макияж, зажигается цветомузыка, начинается настоящая танцевальная вечеринка. И, конечно, нерпы - Винни и Майя - не смогли остаться в стороне. Отплясывали не хуже, а то и лучше танцовщиц! Еще и подыгрывали на барабанах! Таланты в чистом виде! Конечно, после увиденного ни один член жюри бы не устоял. Кстати, в конце ролика тюленю кто-то звонит на мобильный. Может быть это сам Мигель?

Ролик с участием необычных танцоров сняли специально к старту шестого сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, где каждый год за звание лучшего танцора страны соревнуются парни и девушки под руководством именитых хореографов. Кстати, как и в пятом сезоне наставников будет трое — театральный режиссер Егор Дружинин, Татьяна Денисова из Украины и участник мюзиклов, режиссер-постановщик Мигель. Показали танец с участием байкальским эндемиков как видеовизитку Иркутска во время трансляции всероссийского танцевального марафона, в котором, кстати, участвовали 22 города.

Байкальские нерпы зажгли на шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ.Видео предоставлено телеканалом ТНТ в ИркутскеПредоставлено "КП"

- Видео с нерпами увидели более 2 700 000 человек, - отмечают сотрудники телеканала.

Представители канала в столице Приангарья отметили также превосходное владение нерпами таких танцевальных направлений как вог, контемп, тверк и даже дэнсхолл. Кстати, в аннотации к ролику говориться, что по слухам у сладкой парочки Майи и Винни служебный роман. Может это и так, а может быть нерпы просто набирают себе популярности. Ведь теперь они - звезды шоу-бизнеса все-таки!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Инсталеди из Ангарска обманули в интернете с покупкой волос для наращивания
Сергей Сокол проверил в Черемхово ход строительства микрорайона для пострадавших от наводнения
Завоевал две серебряные медали в Париже легкоатлет из Саянска
Актриса Татьяна Лазарева встретится с иркутянами 6 сентября в «Молчановке»
Календарь Pirelli 2019: снимки культового фотопроекта привезут в Иркутск
Три медали на первенстве Европы по кикбоксингу завоевали спортсмены Иркутской области
Шведы повержены: «Байкал-Энергия» обыграла «Эдсбюн» в первом матче на Кубке Губернатора Хабаровского края
Арест экс-министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды продлен до 10 декабря
В Иркутской области растет парк машин скорой помощи
Иркутская область подарила Монголии памятник маршалу Жукову
Лжебанкиры за сутки украли у жителей Иркутской области 460 тысяч рублей
Отобрал телефон и деньги у студента: в Иркутске разыскивают грабителя с татуировкой
Готовность Приангарья к отопительному сезону составляет 90 процентов
Шаровая молния или суперячейковая гроза
Иркутянка перевела 15 тысяч рублей мошенникам, «вызволяя из беды» лжеродственника
Деньги на бочку: лже - коллекторы кошмарили должников в Иркутске
«Комсомолка» приглашает читателей на Фестиваль садоводов
Зарезали и спрятали тело в сумке: за жестокое убийство приятеля осудили жителя Нижнеудинска и его знакомую
Директор турфирмы обманула иркутских туристов на 4 миллиона рублей
Чаще болеть сальмонеллезом стали в Иркутской области
Завоевали бронзовые медали на первенстве России велогонщицы из Иркутской области
Показательные прыжки с парашютом пройдут под Иркутском