Танцуй, как нерпа! - это выражение скоро может стать крылатым. Ведь байкальские тюлени покорили сердца миллионов россиян своим снятым на камеру танцем для телеканала ТНТ. Видеоролик начинается с того, как экскурсовод рассказывает о байкальских эндемиках, но неожиданно ему звонят на мобильник (кстати, настоящие инструктора во время представления никогда такого себе не позволяют, но что не сделаешь для «кино»). Он выходит и тут такое начинается!

На лицах девушек, пришедших на экскурсию, появляется яркий макияж, зажигается цветомузыка, начинается настоящая танцевальная вечеринка. И, конечно, нерпы - Винни и Майя - не смогли остаться в стороне. Отплясывали не хуже, а то и лучше танцовщиц! Еще и подыгрывали на барабанах! Таланты в чистом виде! Конечно, после увиденного ни один член жюри бы не устоял. Кстати, в конце ролика тюленю кто-то звонит на мобильный. Может быть это сам Мигель?

Ролик с участием необычных танцоров сняли специально к старту шестого сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, где каждый год за звание лучшего танцора страны соревнуются парни и девушки под руководством именитых хореографов. Кстати, как и в пятом сезоне наставников будет трое — театральный режиссер Егор Дружинин, Татьяна Денисова из Украины и участник мюзиклов, режиссер-постановщик Мигель. Показали танец с участием байкальским эндемиков как видеовизитку Иркутска во время трансляции всероссийского танцевального марафона, в котором, кстати, участвовали 22 города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/730387" frameborder="0"></iframe> Байкальские нерпы зажгли на шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ.Видео предоставлено телеканалом ТНТ в ИркутскеПредоставлено "КП"

- Видео с нерпами увидели более 2 700 000 человек, - отмечают сотрудники телеканала.

Представители канала в столице Приангарья отметили также превосходное владение нерпами таких танцевальных направлений как вог, контемп, тверк и даже дэнсхолл. Кстати, в аннотации к ролику говориться, что по слухам у сладкой парочки Майи и Винни служебный роман. Может это и так, а может быть нерпы просто набирают себе популярности. Ведь теперь они - звезды шоу-бизнеса все-таки!