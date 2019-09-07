Зарплата 100 тысяч: выясняем, в чем подвох и где подводные камни таких вакансий в Сибири

Мы решили - чего мелочиться? Зашли в популярную службу для дорогостоящих специалистов HeadHunter и прикинули реальные предложения зарплаты 100 тысяч и 200 тысяч рублей в месяц в одном только Иркутске. За 200 тысяч нашлось 32 варианта. Не так много, как хотелось бы, но впечатляет. Что предлагают и в чем подвох? Давайте разбираться.

Зарплата 100 тысяч: где золото роют в горах

Вот тут действительно, бери выше. Работа тяжелая, мерзлота вечная, условия суровые. И вахтой на рудниках сильно не наработаешь. Зарплата горных инженеров начинается от 150 тысяч рублей. Но не стоит завидовать этому труду, он считается особо сложным и даже на пенсию горняки и сейчас выходят раньше. Если вы не были в золотодобывающей шахте, докладываю - это работа глубоко под землей, где основной свет - от налобного фонарика, спуск вниз в клетях, а асфальта не предвидится. Это опасно, сложно, требует выдержки и физических кондиций. Словом, не для любителей сидеть за компом в офисе.

Работать на шахте в северном краю - нелегкое испытание. Фото: Ольга Пидгребельная.

Поэтому и зарплаты 100 тысяч для горной отрасли не предлагают. Только выше. Маркшейдер, старший геолог, технолог-обогатитель на золотоизвлекательную фабрику, начальник подземного горного участка, водитель -экспедитор категории Е ( мотаться с грузом по северам на многотонном грузовике с прицепом) и управляющий подразделением компании, которая берет на себя организацию корпоративного питания, контроль за состоянием сетей - все эти специалисты претендуют на зарплату от 160 до 200 тысяч. И они эти деньги реально получают. Железно.

Но надо иметь в виду и уровень цен на Бодайбо и рудниках. Они традиционно раза в два выше, чем "на материке". Вариант - покупать дома только самое необходимое и продукты. Остальное закупать в поездках, везти домой самолетом или через Таксимо. Много так доставить не получится, но люди как-то выкручиваются.

Такие на севере цены. Фото: Ольга Пидгребельная.

Зарплата 100 тысяч: А вы сможете продать слона?

Насчет слона -это знаменитая, старая шутка. Вакансии продажников - практически все остальные. Они делятся. условно, на "экспертов" ( это реальное название должностей), менеджеров и агентов. Между ними затесался еще торговый представитель. Это иерархия. Если тебе имя эксперт ( по торговле недвижимостью, сейчас котируются загородные дома), то тебе платят 250 тысяч. А твоему коллеге, который эксперт по путешествиям - 300 тысяч, при этом он может летать во все заграницы. Конечно, самая большая сумма предлагается начальнику отдела продаж. Тут 500 тысяч.

Ниже рангом менеджеры. В недвижимости и везде. Иногда их просто называют риэлторы, но это редко. Третья ступень агенты. Впрочем, им всем предлагают 200 тысяч.

В чем же подвох? Увы, но продажники на самоокупаемости. Нижний порог, который некоторые еще указывают, составляет для эксперта по путешествиям, например, 15 тысяч. А так - 20. Если работа связана с управлением персоналом - 60. А вот если вы окажетесь супер-мега -гуру с собственной базой клиентов, которые озолотят компанию, тогда и получите свои 200 тысяч в виде процентов. Или вас переведут на особые условия.

Имейте в виду! Сегодня самые успешные продажники, пожалуй, работают в банках и впаривают кредиты и кредитки. На днях ЦБ заявил, что их опять оформлено на 20% больше. Все бы ничего, но это значит, что реальных денег у населения все меньше. Чтобы что-то купить, от продуктов до недвижимости и путешествий. Они уже потрачены на ипотеку, дорогую машину и шубку не по средствам. И на просрочку, и на проценты. Собственно, люди покупают деньги задорого и очень задорого. А это все бьет по реальным продажникам.

Зарплата 100 тысяч: просто так не получишь.Фото: Евгения ГУСЕВА

Зарплата 100 тысяч: Айтишники -это отдельный мир

Судя по вакансиям, у нас ищут толковых программистов, которые будут разрабатывать некие мобильные приложения. Продукт сейчас востребованный, потому что не только банки выпускают свои мобильные версии сайтов, но и масса магазинов, супермаркетов, компаний стремится поймать клиента, с головой ушедшего в смартфоны и айфоны. Ниша сейчас золотая, почему бы и нет? Сидит себе начальник программист где-нибудь на пляже в Таиланде или на Бали и тестирует выпускников.

Почему выпускников? Ну потому что опыта не требуют ( не всегда). Программистам-разработчикам за бурную деятельность готовы платить до 200. Порог входа здесь 60 тысяч, а все остальное зависит от активности и работоспособности.

Подводные камни? Как везде. Новичкам на проекте будут не очень доплачивать. Нужен будет опыт, имя, звание гуру или сенсэй. Но все возможно.

Зарплата 100 тысяч: покупаем мозги

Это святое. Тут уж ничего не скажешь. Скажем, требуется медсестра на 200 тысяч рублей. Хорошая зарплата. И медсестра должна ей соответствовать. Кроме разных корочек, надо быть этнической немкой. Это проще всего, когда от медсестры требуется немецкий уровня В2 и выше. Подходит законченный после медуниверситета иняз или курсы немецкого. Почему - понятно. В клиники Германии едут лечиться русские.

Похожий вариант - менеджер по закупках в Китай. Понятно, что со знанием рынка, связями и беглым китайским. И такие специалисты есть, но их немного. Зарплата - соответственно.

Еще один вариант - с переездом в Московскую область. Здесь ищут специалиста в нефтянку, инженера по сварке, который будет контролировать ход работ. И сразу же пишут - внимательно читайте условия. Понятно, что они очень жесткие.

Ищут и бизнес-ассистента, строго говоря, документоведа, способного организовать рабочий день руководителя. И это, конечно, не обычная секретарша. Это, скорее, помощник начальника с высшим профильным и свободным английским.