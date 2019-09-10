Версия: 17-летний подросток-«тихоня» из Усть-Кута зарезал хулигана, который напал на него из-за длинных волос

Сломанная челюсть, разбитая голова и ежедневные мотания между больницами и следственным комитетом. Лечится сам и дает показания: 17-летний Данил Иванов из Усть-Кута (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) проходит по делу об убийстве. 2 сентября он стал участником драки подростков на улице Дзержинского, после которой погиб 17-летний парень. Напомним, «Комсомолка» писала, как во время ссоры, которая произошла недалеко от школы, один из парней достал нож и ударил им оппонента. От полученных травм тот скончался в больнице.

Из-за чего тогда возник конфликт, сейчас выясняют следователи. Понятно, что в этой истории не все однозначно. И версию того, что произошло, «Комсомолке» рассказала мама подозреваемого Данила.

- Данил возвращался с занятий из автошколы, где учится, - рассказывает "КП-Иркутск" мама подростка Юлия. – В октябре ему исполнится 18 лет, поэтому, закончив школу, он не стал поступать в университет, а решил в этот осенний призыв уйти в армию. Правда, перед этим загорелся получить водительское удостоверение. Идя с очередного занятия, они с другом Игорем (имя изменено) и наткнулись на группу из 6-7 сверстников, которым не понравился их внешний вид.

Все дело в том, что Данил вместе с товарищем увлекаются роком. Они слушают группу «Гражданская оборона», и недавно отрастили себе волосы, как у своих кумиров и вставили в ухо серьгу. По словам Юлии, такой внешний вид и не понравился сидящим на лавочке парням в спортивных костюмах. Сначала они выразили свое недовольство словесно, а когда Данил и Игорь, молча прошли мимо, начали преследовать.

- Сын с другом зашли в магазин, так эти их стали поджидать снаружи, - продолжает Юлия. – Что-то покричали и, вроде как, ушли. Данил рассказывает, что уже начал забывать про конфликт, как вдруг, те подбежали к ним вновь. Сначала Данил получил удар в голову, затем Игорь – его окружили. Он упал и потерял сознание. Данил вырвался и начал убегать, но один из нападавших его догнал, схватил, натянул кофту на голову и со всей силы кулаком стукнул в челюсть.

Быть может, если кто-то из взрослых очевидцев даже криком попытался остановить драку, трагедии бы удалось избежать. Поняв, что униматься налетчик не собирается, Данил достал из кармана нож-складишок, который, по словам матери, остался у него после недавней поездки с родителями за грибами.

- Он начал махать им и кричать: «Отстань от меня, отстань, у меня нож!», - говорит Юлия. – Но тот не успокаивался и продолжал бить. Данил говорит, что у него уже стало темнеть в глазах, и он из полусогнутого состояния, с кофтой на голове, даже не увидел, и не почувствовал, как ударил нападавшего ножом. Тот сразу упал на землю. К нему подскочили друзья и пытались сделать искусственное дыхание. Вызвали скорую, отвезли в больницу, где он и умер.

Несмотря на то, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», заключать Данила под стражу или под домашний арест, не стали. В то же время, давать показания ему пока сложно, так как нормально говорить парень не может. Из-за этого даже не состоялась очная ставка между ним и приятелями погибшего.

- Сыну сделали шинирование челюсти, - говорит Юлия. – Есть он может только детское пюре, все лицо в гематомах. Чтобы не замкнулся в себе, наняли психолога. А вот в больницу класть мы не стали, так как боимся за его безопасность, даже дома одного не оставляем. В соцсетях какие-то знакомые написали Данилу, что дождутся его после тюрьмы... Кстати, в полиции я слышала, что погибший парень уже попадался полицейским за подобное нападение, и, вроде, даже стоял на учете. Если так, то неужели ему все сошло с рук?

Привлекался ли ранее погибший подросток за какие-либо преступления, сейчас выясняют следователи. Мать же Данила настаивает на том, что ее сын никогда не полез бы в драку первым, поэтому с помощью адвоката будет всячески пытаться доказать, что это была необходимая самооборона.

- Да он вообще тихоня и очень домашний, - заключает Юлия. – Я даже сама переживала, что он так много времени проводил дома за компьютерными играми. Учился хорошо, очень хотел пойти в армию, но теперь о службе, как и об учебе в институте, похоже, придется забыть…

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Роман КРАВЦОВ, юрист:

«Если докажут, что спасал свою жизнь, статью могут переквалифицировать»

- Да, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Но если во время следствия выяснится, что парень действительно оборонялся, то есть шанс, что ее переквалифицируют. Например, в 108-ю – «убийство при смягчяющих обстоятельствах», то есть при превышении пределов необходимой обороны. Будет так или нет, сказать сложно. Здесь очень важна работа адвокатов. Но, как показывает практика, переквалификация на мягкие статьи у нас происходит с большим нежеланием. Как правило, предпочитают ставить квалификацию пожестче, и отправить все на усмотрение суда. Здесь еще нужно выяснять, была ли угроза жизни парня. Если да, то он мог обороняться любыми способами и причинить нападавшему любой вред, включая смерть. В случае если статью переквалифицируют на 108-ю, срок может грозить совсем небольшой: до 2 лет заключения, или вовсе можно отделаться условным сроком. Остается только все это доказать.