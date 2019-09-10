2019-09-10T06:00:39+03:00
Общество

Запрет алкоголя 11 сентября: в День трезвости в Иркутской области ограничат продажу спиртного

Запрет алкоголя в Иркутске будет действовать с 8 до 23 часов
Любовь АРБАТСКАЯ
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Запрет на спиртное 11 сентября: в День трезвости в Иркутске ограничат продажу алкоголяЗапрет на спиртное 11 сентября: в День трезвости в Иркутске ограничат продажу алкоголяФото: Влад КОМЯКОВ
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В Иркутской области 11 сентября будет действовать запрет алкоголя. Спиртное, в том числе и пиво, не будет продаваться с 8 до 23 часов. Почему? Дело в том, что на эту дату приходится Всероссийский день трезвости. Об этом сообщается на сайте Службы потребительского рынка и лицензирования региона.

Отметим, горячительными напитками нельзя будет торговать в ларьках и супермаркетах. За нарушение запрета алкоголя придется раскошелиться: должностное лицо могут оштрафовать на сумму 20 до 40 тысяч рублей, а юрлицо заплатит от 100 до 300 тысяч рублей. Если заметите, что в этот день бутылки со спиртным все-таки отпускают покупателям в магазинах, то обращайтесь в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

При этом в ресторанах, кафе и барах алкоголь будет продаваться по-прежнему.

СПРАВКА "КП"

День трезвости впервые отметили аж в 1913 году по инициативе православной церкви. Дата выбрана не случайно, а в честь одного из православных праздников. С 1914 года Всероссийский день трезвости решили праздновать ежегодно. Винные лавки закрывались на день, запрет алкоголя действовал весь день. Кроме того, все желающие могли в этот день дать обет трезвости, на который благословляли священники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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