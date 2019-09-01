2019-09-11T14:39:04+03:00
Общество

День села прошел в Урике

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Фото: администрация Уриковского МОФото: администрация Уриковского МО
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31 августа 2019 года на территории Уриковского муниципального образования состоялось праздничное мероприятие «Село празднует рожденье, что достойно восхищения!», посвященное 346-й годовщине села Урик. На торжество пришло много гостей и жителей Уриковского МО.

Впервые в истории празднования Дня села состоялся массовый забег, организатором которого выступила Федерация киокусинкай Иркутского района. Поучаствовать в спортивном мероприятии, зарядиться спортивным духом и хорошим настроением изъявили желание почти сто человек разного возраста. В 11.00 состоялся старт. Участники длинной колонной преодолели дистанцию в пять километров. Мы надеемся, что это станет доброй традицией и число участников с каждым годом будет только расти.

Фото: администрация Уриковского МО

Фото: администрация Уриковского МО

Программа мероприятия была запланирована на весь день. Уже в 13.00 на территории Дома культуры села Урик началась ярмарка сельскохозяйственной продукции местных индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств, садоводов-любителей, а также гостей из соседних муниципальных образований, которая сопровождалась песнями, танцами и вкусными угощениями. А для самых маленьких гостей был установлен детский городок, организован интересный и познавательный квест «В гостях у Мерлина», где пробираясь через паутину, разгадывая загадки, дети смогли собрать карту и добраться до хижины мудрого Мерлина и вместе с ним разрушить чары злой ведьмы.

Фото: администрация Уриковского МО

Фото: администрация Уриковского МО

Далее гости были приглашены в зрительный зал Дома культуры, где с приветственным словом выступил глава Уриковского муниципального образования Андрей Евгеньевич Побережный. Он поздравил сельчан с праздником, наградил достойными подарками победителей муниципального конкурса «Лучшая усадьба». Для гостей коллективом МУК СКК Уриковского муниципального образования был подготовлен документальный фильм о родном селе, кадры которого не оставили равнодушным ни одного зрителя.

Фото: администрация Уриковского МО

Фото: администрация Уриковского МО

После ярких, необычных выступлений творческих коллективов и поздравлений приглашенных гостей в фойе Дома культуры всех ждал сюрприз в виде праздничного фуршета.

А параллельно концерту на хоккейном корте села Урик проходил ежегодный традиционный открытый турнир по мини-футболу на приз главы администрации Уриковского муниципального образования среди любительских команд, в котором приняли участие 8 команд из разных муниципальных образований.

В 18.00 состоялись показательные выступления участников военно-спортивного клуба «Юный десантник», спортивного клуба единоборств «Победоносец» и Федерации киокусинкай Иркутского района. В числе участников показал свое мастерство бронзовый призер Кубка ассоциации киокусинкай России среди ветеранов 2019 года, черный пояс - 1-й дан, глава Уриковского МО Андрей Евгеньевич Побережный.

День Урика стал доброй традицией не только для жителей, но и для гостей нашего села. С каждым годом количество присутствующих на празднике увеличивается, а это не может не радовать. Завершением праздника, а по совместительству и проводами последнего дня лета, стала зажигательная дискотека «Жара - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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