Шесть часов ради Байкала

Мировая жемчужина ежегодно притягивает десятки тысяч туристов со всего света. Все хотят посмотреть пресноводное озеро, о котором еще из школьного курса географии знают: объект всемирного наследия ЮНЕСКО, самое глубокое и чистое на планете. Но есть и обратная сторона: чтобы сохранить уникальную природу Байкала, нужно его охранять и защищать. Экологическая акция «360» как раз на это и направлена. С 2011 года ее проводит на берегах озера компания En+ Group, основные предприятия которой расположены в Восточной Сибири. Участниками самого массового эковолонтерского проекта в России за 9 лет собрано более 4500 тонн мусора, примкнули к доброму делу 144 500 (!) добровольцев. В минувшие выходные они снова вышли на очистку и обустройство побережья. На Байкал отправились не только обычные волонтеры, но и представители более 20 федеральных и региональных компаний.

Пункт выезда – Иркутск. Суббота, на часах 5.30 утра. Ради благого дела активисты готовы потерпеть и ранний подъем, и 4-часовую дорогу, и даже холодную погоду. Несколько автобусов с волонтерами колонной едут на Байкал.

От 100 человек до десятков тысяч

Пункт сбора - село Еланцы Ольхонского района. Здесь волонтеров встречают кураторы и дают первый инструктаж. Но перед этим, конечно, людям заранее говорят спасибо. За отклик и добрый огонек энтузиазма, который горит в глазах каждого.

- Традиционная акция «360» проходит в девятый раз, - говорит директор по связям с общественностью En+ Group Татьяна Драчук. - В 2011 году 100 смелых и неравнодушных энергетиков из Иркутска вышли на берега Байкала, чтобы сделать их чище. Тогда на мысе Улирба они собрали первые 500 мешков с мусором, который вывезли на полигон бытовых отходов. Мы гордимся, что именно наша компания является инициатором акции, которая стала масштабной и теперь проводится во многих регионах страны и объединяет тысячи людей. Сегодня на пяти точках 500 волонтеров будут убирать мусор и обустраивать побережье. Надеемся, что сделаем реальный вклад в дело защиты озера!

Путь к чистоте

После торжественного открытия акции энтузиасты делятся на несколько групп, которые разъезжаются по местам, где будут проводиться работы. В этом году большинство из них труднодоступные. И все они находятся на территории Прибайкальского национального парка, который оказал активное содействие в подготовке и проведении акции. Ущелье и болото рядом с Бугульдейкой, Большое Голоустное, падь Щегловка на берегу Ангары, бухта Широкая…

Мы едем с ребятами, которые отправляются в Бугульдейку, что в 40 км от Еланцов, по гравийной дороге. Знаменитый мраморный карьер, Мишкина гора, где по легенде обряды совершал шаман, горная речушка… Домов немного - несколько сотен. А на окраине небольшое сухое болотце с кочками. Увы, усыпанное мусором.

В Большом Голоустном было обустроено 540 метров экологической тропы. Фото: Илья Татарников

На месте волонтерам выдают перчатки, мешки, лопаты, грабли, носилки и питьевую воду и еще раз проводят инструктаж. Одно из новшеств этого года - сортировка мусора. В этом организаторам помогла компания REUS.

- Мы собираем весь мусор, но среди него выбираются фракции, которые можно будет сдать потом на переработку, - объясняет куратор Зарина Муллагалеева. - Это стекло, металл, пластик, а еще батарейки и лампочки.

Зарина впервые участвует в акции. Но сразу куратор. Почему? У нее большой опыт работы с волонтерами - например, на строительстве экотроп она не раз была бригадиром. Она сотрудник ассоциации «Большая Байкальская тропа», которую, кстати, тоже поддерживает En+ Group.

На всю уборку отводится около 4 часов. Этого хватает с лихвой. Да что там, если уже за час-два волонтеры собирают десятки мешков! Дело непростое. В этот раз труден рельеф местности: приходится ходить по склонам небольшого ущелья, по которому когда-то бежал ручеек. Все его дно в мусоре.

- Бутылки, пакеты, покрышки, есть даже рваная палатка, - показывает содержимое своего «улова» доброволец Валентин. - Это туристический мусор. Что берут с собой на отдых, то и оставляют. Скинули просто в это ущелье - якобы никто и не заметит. А так все, конечно, зависит от территории. Например, в прошлом году мы убирали мусор в Байкальске. Там он больше бытовой: одежда, кухонная утварь, запчасти, даже корпус от ржавых «Жигулей» находили. Важно, что люди объединяются, пытаются развить экологическое поведение: начинают и сами дома сортировать мусор, за другими убирают на отдыхе.

В пади Щегловка на берегу Ангары волонтеры установили две пикниковые зоны. Фото: Алексей Головщиков

Место силы

- Я работаю в крупной компании мобильной связи в Красноярске, - рассказывает Екатерина Смирнова. – И уже много лет вхожу в группу корпоративных волонтеров. В 2016-м мы победили в конкурсе, который организовал Национальный совет по корпоративному волонтерству, и получили путевку на Байкал - на акцию «360». Ездили сюда 3 года подряд. Байкал - место силы. Здесь мне хочется дышать, жить. А еще для меня важно, что со мной ездит мой ребенок - я вижу, сколько пользы дочери приносит эта акция. Она в магазин с пакетами теперь не ходит, только с экосумкой (смеется).

Среди добровольцев люди самых разных возрастов - от школьников до пенсионеров. В большинстве своем сотрудники энергетических компаний, их друзья, родственники. Среди них топ-менеджеры En+ Group, которые работали не покладая рук во время уборки рядом с Бугульдейкой, - генеральный директор компании «ЕвроСибЭнерго» Михаил Хардиков и директор компании «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Сергей Кузнецов. И, конечно, много участников, которые просто зарегистрировались на сайте проекта и приехали, что называется, волонтерить.

В уборке мусора принял участие гендиректор «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергоактивами En+) Михаил Хардиков. Фото: Артем Моисеев

На всех пяти точках собрали в этот раз 6 КамАЗов мусора. Помимо этого обустроили 540 м экологической тропы в Большом Голоустном, установили три пикниковые зоны в пади Щегловка и бухте Широкой. Несмотря на дождь и холод, волонтеры потрудились на славу! А еще организаторы подготовили несколько приятных сюрпризов: тем, кто 5 лет подряд ездит на «360», вручили значки почетных участников и подарки. Провели и несколько конкурсов. Например, во время уборки добровольцы могли найти «нерп» и выиграть презент.

СКАЗАНО

Нужно двигаться дальше!

- Этот проект давно стал хорошим примером экологичного поведения, благодаря ему появились новые волонтерские движения. В 2011 году мы запустили акцию «360 минут ради Байкала», сейчас она называется просто «360». Уборку проводят добровольцы на природных территориях во многих регионах страны. Акция положила начало и развитию корпоративного волонтерства в России.

Мы видим, что на берегах Байкала становится меньше мусора. Мы придумываем новые форматы проведения акции. Так, помимо уборки мусора обустроили в этом году экотропу и установили зоны для пикника. Но нужно двигаться дальше! Именно поэтому наша новая программа «365 со знаком +» будет включать не только волонтерскую акцию на Байкале, но и экологический мониторинг водных объектов, грантовый конкурс экологических проектов, а также другие мероприятия и акции для жителей Иркутска и региона. Только неравнодушное отношение и участие помогут сделать Байкал чище, а туризм – более экологически ответственным.