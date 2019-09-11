Новое оборудование ввели в строй на Ангарском цементно-горном комбинате

На Ангарском цементно-горном комбинате 3 сентября торжественно ввели в эксплуатацию новое оборудование. В церемонии приняли участие заместитель министра экономического развития Иркутской области Евгений Васиченко, министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова, мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, заместитель председателя Думы Ангарского городского округа Артем Детышев, представители подрядных организаций и фирм-поставщиков, ветераны и работники завода – всего 85 человек.

Мероприятие началось с презентации проекта технического перевооружения складов цемента в цехе «Готовая продукция».

- С 1957 года на силосах действовали четыре аспирационные установки. Со временем они устарели. Вместо них мы приобрели и смонтировали 25 фильтров отечественного производства, - рассказал генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев. – Эффективность пылеулавливания нового оборудования составляет 98%. Максимальное значение запыленности на выходе из фильтра в атмосферу - не более 10 мг на кубометр, что соответствует показателям наилучших доступных технологий производства цемента. Затраты на реализацию проекта техперевооружения цементных силосов составили 140 млн рублей.

Также на предприятии ввели в эксплуатацию электрофильтр ELEX (Швейцария) на печи № 1 в цехе «Обжиг». Рассказывая об особенностях работы механизма, Дмитрий Киреев отметил, что благодаря трехступенчатой системе очистки в воздух попадает меньше 20 мг пыли на кубометр отходящих газов, а эффективность улавливания загрязняющих веществ составляет 99,98%. На реализацию данного проекта «Ангарскцемент» направил 200 млн рублей.

- К слову, экономической выгоды этот проект не приносит. Главная его цель – обеспечить чистый воздух Ангарску - городу, где мы живем и работаем, - подчеркнул Дмитрий Киреев.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Старт работе нового электрофильтра дали председатель комитета технического развития при Cовете директоров АО «Ангарскцемент», первый вице-президент Холдинговой Компании «Сибирский цемент» Геннадий Рассказов и генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев.

- Ангарский цементно-горный комбинат ежегодно направляет на повышение уровня экологической безопасности значительные инвестиции, осуществляет дорогостоящий ремонт пылеочистного оборудования. Снижая воздействие на окружающую среду, предприятие заботится о сохранении природы родного края и о здоровье жителей Ангарска, – подчеркнул Геннадий Рассказов. – Уверен, новейшее обеспыливающее оборудование покажет высокую эффективность и не один год прослужит на благо ангарчанам!

Приветственный адрес от губернатора Иркутской области Сергея Левченко зачитал заместитель министра экономического развития региона Евгений Васиченко. Церемония завершилась вручением благодарственных писем проектировщикам и участникам строительства.

Отметим, оба проекта реализованы в течение двух лет в рамках инвестиционной программы АО «Ангарскцемент» с внедрением наилучших доступных технологий. И это только начало. В следующем году аналогичный фильтр установят на вращающейся печи № 2. В планах предприятия также оснастить новыми аспирационными системами четыре цементные мельницы.

На правах рекламы.