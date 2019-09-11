2019-09-11T18:33:39+03:00
Происшествия

Бросила умирать на морозе: жительница Тайшета оставила умирать новорожденного ребенка на свалке

Тело малыша нашли в феврале, а задержали преступницу на днях [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Бросила умирать на морозе: на свалке оставила умирать новорожденного ребенка жительница Тайшета. Фото: СУ СК России по Иркутской областиБросила умирать на морозе: на свалке оставила умирать новорожденного ребенка жительница Тайшета. Фото: СУ СК России по Иркутской области
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В Тайшетском районе задержали местную жительницу, которая в феврале этого года совершила шокирующее преступление. По версии следствия, женщина избавилась от своего новорожденного ребенка, бросив его умирать на сильном морозе.

Напомним, тело малыша, которое лежало рядом со свалкой, нашли в поселке Юрты в один из февральских дней. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок родился живым, однако умер от переохлаждения. Более полугода полицейские и следователи непрерывно искали мать крохи, но задержать ее удалось лишь на днях.

Ей оказалась 42-летняя местная жительница. На допросе она рассказала шокирующие подробности преступления. Оказалось, что перед родами, она даже не обратилась в больницу и родила ребенка в собственной квартире. После этого, незаметно отнесла его на улицу, к свалке и оставила умирать. По ее словам на такой ужасный шаг она решилась из-за тяжелого материального положения и наличия двух детей.

- Ей уже предъявлено обвинение по статье «Убийство матерью новорождённого ребенка», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Добавим, что за решетку обвиняемая может отправиться на срок до 5 лет.

В Тайшете мать оставила своего новорожденного ребенка умирать на морозе.Видео: СУ СК России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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