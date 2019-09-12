2019-09-12T07:45:54+03:00
Общество

Рассмешили соцсети: в Иркутске дорожники вычерпали лужу ведрами

В соцсетях появились видео этой забавной работы [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Рассмешили соцсети: в Иркутске дорожники вычерпали лужу ведрами. Фото: ДТП 38RUS Иркутск.Рассмешили соцсети: в Иркутске дорожники вычерпали лужу ведрами. Фото: ДТП 38RUS Иркутск.
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Иркутян 12 сентября повеселили два видео, на которых запечатлен необычный рабочий процесс. Четверо дорожников с утра пораньше убирали огромную лужу в районе "Фортуны". Но как они это делали! Взяли два ведра и стали черпать воду вручную. Причем очень слаженно, так, будто делают это уже не в первый раз.

- Черпанул, дал другому, вылил! - восторгается автор видео тем, как спорится работа. - Их бы еще на Култукскую отправить.

Рабочие вычерпывали лужу ведрами в Иркутске.Видео: ДТП 38RUS Иркутск.

Накануне в Иркутске лил дождь, так что лужи кое-где, действительно, большие. Но пока только в одном месте рабочие догадались вычерпать воду ведрами. Причем они просто сливали ее с одной части дороги на другую, через бордюр. Так что удалось ли им осушить проезжую часть - осталось загадкой.

"Я в шоке", "Ущипните меня!" - весело комментируют иркутяне эти кадры в соцсетях. Действительно, не каждый день увидишь такую забавную картину.

Ведрами вычерпать лужу решили иркутяне..Видео: ДТП 38RUS Иркутск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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