В Ангарске задержан педофил: над 10-летней школьницей надругался 15-летний подросток

На днях соцсети облетела тревожная весть о том, что 6 сентября на 10-летнюю девочку в Ангарске в подъезде напал неизвестный и надругался над ней. Когда он убегал, то попал на записи с камер видеонаблюдения. Ориентировка и кадры быстро распространились в интернете, и сибиряки, узнавшие подозреваемого, тут же откликнулись.

- Спустя считанные минуты после появления видео в соцсетях в дежурную часть стали звонить те, кто узнали злоумышленника, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские и следователи СКР тут же среагировали, и утром 11 сентября возможного преступника уже задержали. Оказалось, что он не намного старше жертвы - ему всего 15 лет.

- Девочка опознала парня, - комментируют в СУ СКР по Иркутской области. - Возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего возраста 12 лет". В ближайшее время подростку выберут меру пресечения. Расследование продолжается.

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