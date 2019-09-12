Мигранты в Иркутске: почему иностранцы все чаще переезжают в Сибирь

В Иркутской области много мигрантов - к нам активно едут работать. Достаточно вспомнить, сколько иностранцев трудится, например, уборщиками в кафе, офисных зданиях и торговых центрах Иркутска, а еще водителями маршруток, дворниками, ремонтниками.

- Каждый год в наш регион прибывает 500 тысяч жителей других стран, в основном, из СНГ, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. – Для того чтобы они могли получить место, им оформляются патенты.

Итак, каждый год в нашей области появляется около 35 тысяч сотрудников из-за границы. В этом году приезжих трудяг, возможно, станет еще больше, так как с января здесь уже получили разрешение на работу 27 тысяч человек.

- Конечно, иностранцы обычно идут на такие должности, которые не привлекают местных жителей из-за низкой зарплаты, не отказываются они и от тяжелого физического труда, - рассказывает директор кадрового агентства Полина Даниленко. - Гости из других государств часто соглашаются быть разнорабочими, дорожниками, строителями в Иркутске. Бывают и такие случаи, когда девушки из Азии устраиваются домработницами, а европейцы - преподавателями английского языка в школах. Но это скорее исключение, чем правило.

Постепенно иностранцы обживаются, получают гражданство России.

- За последние пять лет таковых становится все больше, - говорят в региональном ГУ МВД. - Только с начала года российское гражданство получили 1555 иностранцев, переехавших в Иркутскую область. Как правило, это жители Таджикистана, Украины и Казахстана. Но есть и мигранты из Болгарии, Вьетнама, Великобритании, Индии, Иордании, Франции и других стран. В основном, это молодежь в возрасте до 35 лет.

Но это те, кто приезжают самостоятельно. А есть еще и программа, по которой помогают перебраться в Россию нашим соотечественникам, живущим за рубежом. Население Иркутской области, таким образом, уже пополнилось на несколько тысяч человек.

Но ведь есть и нелегальные мигранты, которые пытаются жить и работать здесь без каких-либо документов. С начала года из Иркутской области и в целом из нашей страны выдворили 738 человек.

КОНКРЕТНО

Из каких стран перебираются к нам

1. Узбекистан – 29 тысяч человек;

2. Таджикистан – 8 тысяч мигрантов;

3. Киргизия – 6 тысяч.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Туристы из Китая массово едут на Байкал

В Иркутскую область так и стремятся туристы из Поднебесной. В этом году здесь побывали уже около 160 тысяч путешественников из Китая, и до конца года ожидается примерно столько же. Для сравнения, из Кореи посмотреть Иркутскую область с января приехали всего 16 тысяч человек, из Германии – 13 тысяч. Почему такой наплыв именно китайских туристов? Многим хочется посмотреть Байкал, а без визы группы путешественников из Поднебесной могут находиться здесь до 15 дней. Да и ехать недалеко – почему бы и не побывать.