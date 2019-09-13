Стань звездой теле и радиоэфиров вместе с «КП»: Телерадиоакадемия «Комсомолки» объявляет первый набор для школьников

Ваш ребенок мечтает работать на радио? Каждый разговор с ним напоминает интервью, а рассказы о том, куда делся дневник, напоминают настоящее шоу? А, может, ваш отпрыск, наоборот, слишком стеснительный и очень переживает перед каждым выходом к доске? Тогда срочно записывайте их обоих в школу радио и телевидения “Комсомольская правда. Говорит и показывает Иркутск”. Ведь именно здесь ребята смогут получить начальные навыки профессии теле- и радиоведущих, научиться выступать на публике и управлять своими эмоциями, а также обрести уверенность в себе. Так что, если вашему чаду от 11 до 15 лет и он хочет побольше узнать о теле- и радиожурналистике, то занятия в школе “Комсомольской правды” – это то, что ему нужно.

- Программа в телерадиоакадемии“Комсомольской правды” очень разнообразная, - рассказывает куратор проекта Галина Веретина. - Ваш ребенок научится актерскому и ораторскому мастерству, психологии, сценической речи, а также ведению линейного эфира и радиошоу, основам видеомонтажа, фотосъемки, составлению выпусков новостей и мастерству интервью. Все занятия будут вести настоящие мастера своего дела. Наши консультанты - преподаватели иркутских ВУЗов и театрального училища, а также действующие журналисты “Комсомольской правды”.

А теперь о главном! Когда же начнутся занятия? Старт - 14-го октября, продлятся занятия 2,5 месяца.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Ваш ребенок точно не заскучает! – добавляет Галина Веретина. - Телерадиоакадемия - не скучные лекции, а различные игры, интерактивы и мастеор-классы, благодаря которым ребята не только почерпнут много новых знаний, но и отдохнут. Также, когда ребята получат достаточно знаний о работе радиоведущего, они смогут записать эфир в настоящей студии!

По завершению курса в телерадиоакадемии “Комсомольской правды” ребят ждет выпускной вечер и вручение дипломов. Но даже если ваш ребенок не выберет профессию теле- или радиожурналиста в будущем, занятия в академии все равно принесут ему пользу. Ведь он преодолеет стеснение, научится грамотной и красивой речи, а также станет более уверенным в себе. В общем, скорее звоните и записывайте ваше чадо на занятия в телерадиоакадемию“Комсомольской правды”. Это можно сделать по телефону: 208-007, звоните по будням с 10:00 до 15:00. Также заявки принимаем по электронной почте – school.kp@phkp.ru или через форму обратной связи.

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Издательский дом «Комсомольская правда» в Иркутске приглашает к партнерскому участию в проекте «Моя любимая школа»