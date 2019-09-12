Дети должны знать об опасности электрического тока

Ежегодно десятки детей страдают от поражения электрическим током. И повезет, если все обойдется легким испугом. Но ведь последствия могут быть необратимыми.

Чуть больше года назад в Забайкальском крае произошла трагедия. Семиклассник залез в трансформаторную будку одной из сетевых компаний. Обычное детское любопытство. В результате удара током мальчик погиб.

- Электричество не прощает беспечности, - говорит начальник отдела охраны труда и надежности МЭС Сибири Петр Четвериков. - При этом оно не имеет ни цвета, ни запаха, ни звука. Напряжение можно только почувствовать, и это чувство может стать последним.

Именно взрослые должны предупредить детей о том, что электрический ток смертельно опасен. Не случайно сибирские энергетики ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) уже несколько лет реализуют программу профилактики детского электротравматизма. Особое место отводится урокам электробезопасности. Для школьников и дошколят в городах и селах, где расположены магистральные подстанции, проводятся лекции, беседы, викторины, экскурсии - более 100 внеклассных уроков ежегодно!

На занятиях дети учатся правилам реанимации на специальном тренажере – «Гоше». Также девочек и мальчиков обучают правильному «гусиному» шагу: пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. Ведь при падении электропровода на землю опасность поражения от шагового напряжения распространяется на участок радиусом 8 метров. Выйти из него и остаться в живых можно как раз «гусиным» шагом.

В гости к ребятам энергетики приходят с полезными подарками: блокнотами, раскрасками, играми-бродилками, закладками, которые становятся своеобразным напоминанием жизненно важных правил.

ВАЖНО

Помните, категорически ЗАПРЕЩЕНО:

- пользоваться неисправными электроприборами, тянуть провода и браться за них мокрыми руками;

- проникать на территорию подстанции, открывать дверцы электрических устройств;

- влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;

- бросать что-либо на провода, запускать воздушного змея и рыбачить вблизи ЛЭП;

- приближаться к оборванному проводу ЛЭП, свисающему или лежащему на земле, на расстояние ближе 8 - 10 метров.

Фото: архив компании

Кража с риском для жизни

Воровство металла с ЛЭП противозаконно и смертельно опасно

Ежегодно на энергосетях воруют тонны металла. А ведь магистральные ЛЭП находятся под напряжением 220 тысяч вольт и выше. Удар током смертельно опасен. Но ради наживы похитители подвергают опасности не только себя, но и других людей: снижается устойчивость опор ЛЭП и повышается риск их падения. В результате без электричества рискуют остаться тысячи населенных пунктов.

С начала 2019 года в разных районах Забайкальского края зафиксировано 8 хищений металлических деталей с ЛЭП. В итоге две опоры ЛЭП 220 кВ «Чита-1 - Маккавеево» при сильном ветре не выдержали нагрузки и рухнули. Это привело к отключению линии. К счастью, обошлось без ограничения потребителей. Но под угрозой обесточивания были несколько районов Читы и близлежащие населенные пункты с социальными объектами и предприятиями.

- Сейчас в нескольких районах Забайкалья к наблюдению за ЛЭП привлечены охранные предприятия, - рассказывает начальник службы безопасности и режима МЭС Сибири Шамиль Шадриев. – Их сотрудники ежедневно проезжают вдоль трасс линий. В случае обнаружения злоумышленников они будут реагировать соответствующим образом.

Раскрытием этих преступлений сейчас занимается полиция. За повреждение объекта энергетики похитителям грозит до 7 лет лишения свободы (статья 158 и 215.2 УК РФ) и штраф до миллиона рублей. Отвечать перед законом придется не только непосредственным исполнителям, но и приемщикам ворованного металла. По статье 175 УК РФ максимальный срок такой же, как и за кражу.

Надеяться на снисхождение не стоит - суд традиционно встает на защиту интересов потребителей электроэнергии.

Энергетики ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) совместно с полицейскими ведут борьбу с расхитителями металла. Это многочисленные рейды по пунктам приема металла и внеплановые обходы трасс линий электропередачи. Также сотрудники Федеральной сетевой компании проводят разъяснительную работу с населением. В кратчайшие сроки отрабатываются все сообщения, поступившие по телефону доверия.

КСТАТИ

Для обеспечения безопасности устанавливаются охранные зоны ЛЭП! Это земельный участок и воздушное пространство, отстоящие по обе стороны от крайних проводов линии на расстояние 25 и 30 метров для линий напряжением 220 кВ и 500 кВ соответственно.

В охранной зоне ЛЭП категорически ЗАПРЕЩЕНО:

- рубить деревья и кустарники;

- рыбачить и проходить с поднятой удочкой;

- устанавливать палатки;

- разжигать костры;

- охотиться, стрелять по изоляторам.