На днях в социальных сетях города Улан-Удэ появился настоящий крик о помощи. Местная жительница Наталья Трюкова сообщила, что на маленького беззащитного совенка напали кошки, и теперь ему нужна помощь. Пострадавшего птенца спас молодой человек Натальи, который обнаружил птицу около магазина. У совенка не двигалось крыло, а один глаз был красным и отекшим.

Малыш идет на поправку: в Бурятии неравнодушные люди спасли совенка, на которого напали кошки. Фото Натальи Трюковой

- Нашли кроху. У него болит крыло и глаз - мы везем его к ветеринару, - написала Наталья Трюкова в социальных сетях.

В клинике спасителей птенца успокоили: переломов у совенка нет, его нужно просто выходить, обеспечив покоем и подходящим питанием. И тогда пара решила, что оставит птенчика у себя. И, спустя каких-то два дня совенку стало намного лучше. Его глаз уже полностью восстановился, и птенец уже вовсю гуляет по квартире.

- Малыш уже идет на поправку, - рассказывает Наталья Трюкова. - Сейчас он спит, но в целом чувствует себя вполне здоровым и бодрым. Совенок уже вовсю уплетает червяков, ходит по дому и машет крыльями, но вот летать пока не решается.

Кстати, несмотря на то, что серьезная медицинская помощь совенку не понадобилась, неравнодушные жители Улан-Удэ перевели Наталье Трюковой деньги, чтобы она купила все необходимое для ухода за птенцом. На эту сумму она уже приобрела клетку для своего нового пернатого питомца.