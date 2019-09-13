2019-09-13T10:22:42+03:00
Происшествия

"Пункт назначения": стрела крана пробила окно троллейбуса в Иркутске, пассажирку ранило осколками

ДТП с троллейбусом произошло на улице Советской возле школы № 23 [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Стрела крана пробила окно троллейбуса в Иркутске. Фото: ДТП 38RUS Иркутск.Стрела крана пробила окно троллейбуса в Иркутске. Фото: ДТП 38RUS Иркутск.
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Троллейбус с разбитыми вдребезги стеклами, пустой салон - пугающие фотографии ДТП, случившегося днем 13 сентября в Иркутске, разлетелись по соцсетям. Что произошло?

- Троллейбус и грузовик (кранборт) двигались по улице Советской, рядом, в одну сторону, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Грузовик поворачивал на улицу Ядринцева, и в этот момент стрела крана развернулась, зацепив троллейбус. Окна разбились.

В ДТП ранило одну пассажирку осколками стекла. Фото: ДТП 38RUS Иркутск

В ДТП ранило одну пассажирку осколками стекла. Фото: ДТП 38RUS Иркутск

Пассажиры испугались, одной пассажирке не повезло - ее зацепило осколками стекла. Она получила незначительные порезы, но, по словам очевидцев, ее все-таки увезли на машине скорой помощи в больницу.

Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Автомобилистам приходится аккуратно объезжать эту часть дороги.

А пользователи интернета бурно обсуждают ДТП. Спорят, кто же виноват - водитель троллейбуса или грузовика. И удивляются: "Пункт назначения какой-то!".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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