Рейтинг городов по уровню жизни: сибиряки довольны Иркутском

Иркутск - город уютный, спору нет. И с каждым годом становится только краше! Причем, это мнение не тех, кто делает это, а самих жителей. На днях сервис Superjob провел исследование на тему, довольны ли сибиряки уровнем жизни в Иркутске. И оказалось, что да! Почти все ключевые показатели, по которым и проводилась оценка, за последние пять лет заметно выросли. Все потому, что сам город преобразился.

А теперь - к конкретике. Так, больше всего иркутяне довольны появлением новых школ и детских садов – за последние четыре года открыли 21 дошкольное учреждение и 6 образовательных. Плюс в трех учебных заведениях сделали капремонт. Да, всем важно отправить свое чадо в хорошую школу, где и педагоги прекрасные, и обстановка. В идеале, чтобы имелись бассейн и прекрасный спортзал или стадион, работали кружки, студии и секции.

Второй пункт исследования – парки и скверы. Красивых мест отдыха, где можно неспешно пройтись или посидеть на скамеечке, любуясь клумбами или фонтанами, становится все больше. Какие проекты самые-самые? Однозначно первым приходит на ум преобразившийся остров Конный, где появилось колесо обозрения, далее - остров Юность, и, разумеется, историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора». Последний, кстати, все еще в процессе доработки - сейчас там асфальтируют дорожки, устанавливают скамейки. Словом, есть, где отдохнуть и погулять.

- Начиная с 2015 года, благоустроили 69 общественных пространств, и еще 18 парков и скверов оборудуем в этом году, - поясняют в администрации Иркутска. – Кроме того, уже отремонтировали 735 дворов, и еще 231 обустроят до Нового года.

Судя по рейтингу, иркутяне с каждым годом все лучше оценивают работу и общественного транспорта. Действительно, даже поздним вечером сесть на автобус, трамвай или троллейбус, - уже не такая проблема. Качество автодорог, по мнению горожан, тоже улучшается.

- За последние четыре года в Иркутске отремонтировали почти 2,5 миллионов квадратных метров магистралей, - комментируют в администрации города.

Да, и качество жизни у сибиряков, судя по всему, растет. Они отмечают, что найти хорошую работу стало легче, жилье и качественная медицина – доступнее.

Жить в благоустроенном городе, конечно, приятно. Поэтому логично, что местные жители стали приветливее, отзывчивее и доброжелательнее – да, да и об этом тоже свидетельствуют результаты исследования. А вот театры, кино, клубы, рестораны и кафе почему-то стали меньше радовать иркутян. Возможно, многие попросту начали экономить на развлечениях.

КОНКРЕТНО

Что нового появилось в городе за последние пять лет

21 детский сад, шесть школ открыли в Иркутске

735 дворов привели в порядок

2,5 млн кв. м дорог отремонтировали;

5 крупных спортивных и оздоровительных комплексов построили или отремонтировали.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Какие территории преобразятся в 2019 году

Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» (2 этап);

улица Урицкого;

берег реки Ушаковки;

бульвар Гагарина (1 этап – сквер напротив здания Иркутского научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов);

парк микрорайона Солнечный;

Каштаковская роща (Правобережный округ)

Топкинский, 37;

зона центральной лестницы микрорайона Зеленый;

сквер в районе улицы Байкальская, 251Б

центральная площадь Академгородка (2 этап),

Падь Долгая;

Юбилейный, 83;

роща «Синюшина гора»;

пешеходные маршруты в районе центрального въезда в Ленинский округ;

сквер напротив домов № 1 и № 9 по улице Шахтерской;

территория возле мемориала «Вечный огонь Славы»;

подготовка к реконструкции Парка Парижской коммуны;

сквер на пересечении улиц Сибирских Партизан, Макаренко и Новаторов.