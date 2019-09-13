Рейтинг городов по уровню жизни: сибиряки довольны Иркутском
Иркутск - город уютный, спору нет. И с каждым годом становится только краше! Причем, это мнение не тех, кто делает это, а самих жителей. На днях сервис Superjob провел исследование на тему, довольны ли сибиряки уровнем жизни в Иркутске. И оказалось, что да! Почти все ключевые показатели, по которым и проводилась оценка, за последние пять лет заметно выросли. Все потому, что сам город преобразился.
А теперь - к конкретике. Так, больше всего иркутяне довольны появлением новых школ и детских садов – за последние четыре года открыли 21 дошкольное учреждение и 6 образовательных. Плюс в трех учебных заведениях сделали капремонт. Да, всем важно отправить свое чадо в хорошую школу, где и педагоги прекрасные, и обстановка. В идеале, чтобы имелись бассейн и прекрасный спортзал или стадион, работали кружки, студии и секции.
Второй пункт исследования – парки и скверы. Красивых мест отдыха, где можно неспешно пройтись или посидеть на скамеечке, любуясь клумбами или фонтанами, становится все больше. Какие проекты самые-самые? Однозначно первым приходит на ум преобразившийся остров Конный, где появилось колесо обозрения, далее - остров Юность, и, разумеется, историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора». Последний, кстати, все еще в процессе доработки - сейчас там асфальтируют дорожки, устанавливают скамейки. Словом, есть, где отдохнуть и погулять.
- Начиная с 2015 года, благоустроили 69 общественных пространств, и еще 18 парков и скверов оборудуем в этом году, - поясняют в администрации Иркутска. – Кроме того, уже отремонтировали 735 дворов, и еще 231 обустроят до Нового года.
Судя по рейтингу, иркутяне с каждым годом все лучше оценивают работу и общественного транспорта. Действительно, даже поздним вечером сесть на автобус, трамвай или троллейбус, - уже не такая проблема. Качество автодорог, по мнению горожан, тоже улучшается.
- За последние четыре года в Иркутске отремонтировали почти 2,5 миллионов квадратных метров магистралей, - комментируют в администрации города.
Да, и качество жизни у сибиряков, судя по всему, растет. Они отмечают, что найти хорошую работу стало легче, жилье и качественная медицина – доступнее.
Жить в благоустроенном городе, конечно, приятно. Поэтому логично, что местные жители стали приветливее, отзывчивее и доброжелательнее – да, да и об этом тоже свидетельствуют результаты исследования. А вот театры, кино, клубы, рестораны и кафе почему-то стали меньше радовать иркутян. Возможно, многие попросту начали экономить на развлечениях.
КОНКРЕТНО
Что нового появилось в городе за последние пять лет
21 детский сад, шесть школ открыли в Иркутске
735 дворов привели в порядок
2,5 млн кв. м дорог отремонтировали;
5 крупных спортивных и оздоровительных комплексов построили или отремонтировали.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Какие территории преобразятся в 2019 году
Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» (2 этап);
улица Урицкого;
берег реки Ушаковки;
бульвар Гагарина (1 этап – сквер напротив здания Иркутского научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов);
парк микрорайона Солнечный;
Каштаковская роща (Правобережный округ)
Топкинский, 37;
зона центральной лестницы микрорайона Зеленый;
сквер в районе улицы Байкальская, 251Б
центральная площадь Академгородка (2 этап),
Падь Долгая;
Юбилейный, 83;
роща «Синюшина гора»;
пешеходные маршруты в районе центрального въезда в Ленинский округ;
сквер напротив домов № 1 и № 9 по улице Шахтерской;
территория возле мемориала «Вечный огонь Славы»;
подготовка к реконструкции Парка Парижской коммуны;
сквер на пересечении улиц Сибирских Партизан, Макаренко и Новаторов.
ИСТОЧНИК KP.RU