Бабье лето приходит в Иркутск

Ну что, иркутяне уже достали из шкафов теплые кофты и куртки? А теперь… вешайте обратно! По крайней мере, на этой неделе они вам вряд ли понадобятся. Почти в одно время с подачей отопления в наши дома, в Иркутск придет еще и бабье лето, без которого редко обходится сибирская осень. Потепление ждем уже с 17 сентября.

- Ночи пока прохладные – от 0 до +2, а вот днем действительно, с каждым днем будет все теплее, - рассказывает «КП-Иркутск» начальник отдела метеопрогнозов иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Столбик термометра поднимется от +14 до +19 градусов, и выглянет солнце. В четверг возможна переменная облачность, но дождей все равно не ожидаем. И так всю неделю.

Но самое приятное, что солнечная погода продержится не только в будние дни, но и в выходные, а не сменится дождем, как это бывало не раз этим летом. Суббота, вообще, возможно станет самым теплым днем сентября. Солнце припечет не по-осеннему, и воздух прогреется примерно до +22. На воскресенье синоптики также дают положительный прогноз, но с небольшой оговоркой: не исключено, что может похолодать.

Чего точно пока рано ждать иркутянам, так это мокрого снега. Хотя в этом году, его уже увидели жители северных районов. Например, в Тайшетском, Чунском, Верхне-Ленском районах даже установился покров, и местные жители смогли поиграть в снежки. По словам синоптиков, нынче это произошло на 15-20 дней раньше обычных сроков. И это необычное явление даже для севера Приангарья. Впрочем, немного досталось и югу. Прошел снег, быстро растаяв в Усть-Орде и Слюдянке.