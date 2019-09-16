2019-09-16T07:46:46+03:00
Общество

Бабье лето приходит в Иркутск

На этой неделе ждем в городе бабье лето, в Иркутске потеплеет до +20
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Бабье лето приходит в ИркутскБабье лето приходит в ИркутскФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Ну что, иркутяне уже достали из шкафов теплые кофты и куртки? А теперь… вешайте обратно! По крайней мере, на этой неделе они вам вряд ли понадобятся. Почти в одно время с подачей отопления в наши дома, в Иркутск придет еще и бабье лето, без которого редко обходится сибирская осень. Потепление ждем уже с 17 сентября.

- Ночи пока прохладные – от 0 до +2, а вот днем действительно, с каждым днем будет все теплее, - рассказывает «КП-Иркутск» начальник отдела метеопрогнозов иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Столбик термометра поднимется от +14 до +19 градусов, и выглянет солнце. В четверг возможна переменная облачность, но дождей все равно не ожидаем. И так всю неделю.

Но самое приятное, что солнечная погода продержится не только в будние дни, но и в выходные, а не сменится дождем, как это бывало не раз этим летом. Суббота, вообще, возможно станет самым теплым днем сентября. Солнце припечет не по-осеннему, и воздух прогреется примерно до +22. На воскресенье синоптики также дают положительный прогноз, но с небольшой оговоркой: не исключено, что может похолодать.

Чего точно пока рано ждать иркутянам, так это мокрого снега. Хотя в этом году, его уже увидели жители северных районов. Например, в Тайшетском, Чунском, Верхне-Ленском районах даже установился покров, и местные жители смогли поиграть в снежки. По словам синоптиков, нынче это произошло на 15-20 дней раньше обычных сроков. И это необычное явление даже для севера Приангарья. Впрочем, немного досталось и югу. Прошел снег, быстро растаяв в Усть-Орде и Слюдянке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жители пострадавших от наводнения районов Иркутской области пишут заявления на повторные обследования домов
Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП в Иркутской области
В Иркутской области компания занималась незаконной вырубкой деревьев в защитных лесах
Жительница Усолья-Сибирского хотела продать участок, но стала жертвой мошенников
Поиски 58-летнего скайраннера из Слюдянки Юрия Яковлева завершились трагедией
Пожар на ул. Лермонтова в Иркутске:15 сентября спасли 6 человек
На строительство в Иркутске Центра по хоккею с мячом выделены федеральные деньги
В ТПП Восточной Сибири состоялась встреча с официальной делегацией Киргизской Республики
"Чтобы не гоняли": ангарчане сами сделали лежачего полицейского на дороге возле дома
Шашист из Иркутска завоевал бронзовую медаль на первенстве мира в Турции
По бульвару Рябикова в Иркутске завтра, 17 сентября, ограничат движение
Книгу 1640 года подарили «Молчановке» в Иркутске
Роспотребнадзор начал прививать от гриппа жителей районов Иркутской области, пострадавших от паводков
Велосипедисты и скейтбордисты помогли поймать преступника, ограбившего женщину в Иркутске
Взрыв газа стал причиной крупного пожара в жилом доме в Ангарске
МВД: пожар в жилом доме в Ангарске мог произойти из-за самовольного подключения к газу
«Каждый год с медалью»: иркутский футболист Андрей Ещенко получил «серебро» в составе молодежного «Спартака»
Отметила переезд: в иркутской зоогалерее шимпанзе продегустировала пиво
Ангарский ХК Ермак одержал первую победу в сезоне
Со счета пенсионерки из Иркутска по ошибке списали 15 тысяч рублей
В Братске полицейские задержали вора, который вытащил телефон у девушки из кармана
Житель Тайшета предстанет перед судом за уклонение от службы в армии
Лесозаготовка или эпиляция: в Иркутской области закрыли салон красоты, работавший без лицензии
В Братске налетчики ворвались в квартиру пенсионерки и вытащили оттуда телевизор
Проезд по улице Лебедева-Кумача в Иркутске закроют до 30 сентября