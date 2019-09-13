Первый в регионе «Газпром-класс» открыли в иркутской гимназии

Первого сентября в иркутской гимназии № 44 открыли «Газпром-класс», ученики которого со школьной скамьи смогут осваивать азы перспективной и интересной профессии - «нефтегазовое дело». Инициатором создания профильного класса стало ООО «Газпром добыча Иркутск».

Выпускники «Газпром-класса» в дальнейшем смогут пройти профильное обучение в вузе и устроиться на работу в компанию Иркутской области. На линейке, посвященной Дню знаний, с приветственной речью выступил генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов. Он подчеркнул, что для компании важна преемственность поколений, именно поэтому был организован первый в регионе «Газпром-класс».

- Поздравляю вас с замечательным праздником, - обратился к ученикам Андрей Татаринов. - Для нас сегодня особая дата: в этом году 1 сентября еще отмечают и День работников нефтяной и газовой промышленности. Символично, что именно сегодня начинает работать наш «Газпром-класс», где вы сможете получать дополнительные к школьной программе знания.

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

Профильный класс станет начальным звеном подготовки смены для реализации Восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа, газоснабжения и экспорта голубого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Компания «Газпром добыча Иркутск» - 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», занимающееся разработкой месторождений в Иркутской области. В частности, компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ) - крупнейшего на Востоке России по запасам газа, основы Иркутского центра газодобычи и одного из ключевых объектов Восточной газовой программы.

Ковыктинское месторождение будет служить ресурсной базой для магистрального газопровода «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским нефтегазоконденсатным месторождением в Якутии.

- В этом году стартовала крупномасштабная разработка Ковыктинского месторождения, - отметил Андрей Татаринов. - В июле приступили к бурению первых эксплуатационных скважин. В следующем году начнем строительство основных производственных объектов. На месторождении через несколько лет будет трудиться более 15 тысяч человек. Мы развиваемся и нам нужны кадры - современные, подготовленные, грамотные, потому что сегодня нефтегазовая область - это высокотехнологичное производство.

Почти все специалисты компании имеют высшее образование или получают его заочно, подчеркнул Андрей Татаринов. По его словам, газовики уже активно сотрудничают с образовательными учреждениями региона. Так, четыре года назад началось целевое обучение в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИрНИТУ) по таким направлениям, как «Нефтегазовое дело», «Горное дело», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Системы и средства автоматизации и промышленности».

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

- К нам уже пришли талантливые специалисты, которые делают первые успехи в профессии, - отметил Андрей Татаринов. - Поэтому, ребята, учитесь хорошо! Не стремитесь к хорошим оценкам, но стремитесь к знаниям.

В «Газпром-класс» ученики могут поступить после девятого класса. Им необходимо сдать экзамены по математике, физике, химии и информатике, предъявить портфолио и пройти собеседование. Таким образом, в профильный класс отбирают способных ребят, которые достигли заметных результатов в учебе. В Иркутске конкурс был довольно большой, а испытания прошли 25 учеников. Класс с физико-математическим уклоном - именно эти предметы необходимы будущему техническому специалисту.

Кроме того, ребята постепенно будут знакомиться с нефтегазовым производством, посещать объекты «Газпрома». Им расскажут о перспективах развития компании и об особенностях корпоративной культуры. Вести предметы наряду с преподавателями школы будут и представители компании.

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

- Узнав на сайте гимназии о том, что в Иркутске открывается «Газпром-класс», я специально переехала из Черемхова, - рассказал ученица 10-го класса Мария Соколова. - Успешно прошла экзамены, предоставила портфолио - дело в том, что я постоянная участница региональных олимпиад и конференций по математике. Стремлюсь к тому, чтобы повышать уровень своих знаний. Целенаправленно после школы буду поступать в ИрНИТУ. Со специальностью пока не определилась. Этот вуз окончили и мои родители: мама - финансист, папа - инженер. Возможно, пойду по их стопам.

Руководитель ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов напомнил, что в целом проект реализуется с 2014 года. Уже открыто более 20 подобных классов по всей стране.