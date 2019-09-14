Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с большегрузом в Усольском районе

Накануне ночью в Усольском район произошло страшное ДТП в котором погиб человек. Трагедия произошла 14 сентября, примерно в 3:40 утра. Водитель автомобиля "Хонда Аккорд" ехал по трассе Р-255 "Сибирь" по направлению из Иркутска в сторону Черемхово. Однако на 1792 километре автодороги, между поселками Новомальтинск и Средний, что-то пошло не так.

- Водитель легковушки не справился с управлением на большой скорости, случайно вывернул руль в сторону, выехал на полосу встречного движения, по которой как раз двигался грузовик марки "Рено" и врезался прямо в него - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с большегрузом в Усольском районеФото: ГУ МВД по Иркутской области

В результате лобового столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте. Его машина оказалась разбита полностью, и теперь больше напоминает груду бесформенного железа. У большегруза же лишь немного повредился капот - кабина, в которой сидел шофер, практически не пострадала.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и изучают все обстоятельства трагедии. Также им предстоит установить личность водителя легковушки, который погиб в этом страшном ДТП.