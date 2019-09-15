2019-09-14T18:52:54+03:00
Общество

Погода на 15 сентября в Иркутске: днем до +14

Осадков в Иркутске не ожидается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 15 сентября в Иркутске: днем до +14Погода на 15 сентября в Иркутске: днем до +14Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Осень пока не торопится вступать в свои права в Иркутске. После прохладной субботы, в воскресенье в Приангарье придет небольшое потепление. В воскресенье, 15 сентября синоптики обещают в Иркутске +12, +14 градусов. Осадков не ожидается. Ветер подует северо-западный 6-11 м/с, с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с.

По Иркутской области днем переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки ночью преимущественно в виде мокрого снега и снега, днем в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман, ветер ночью северо-западный, западный, днём юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, температура днем +6,+11 градусов, в южных районах при малооблачной погоде до +15 градусов, местами в северных районах до +2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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