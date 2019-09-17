Пять миллион рублей для талантливых детей

- «Дай человеку рыбу - и он получит пропитание на день, дай удочку и научи его ловить - и он будет сытым всю жизнь». Эта притча подходит и к цели аукциона «Нота ДО»: приобретая музыкальные инструменты для одаренных детей, мы даем им ту самую удочку, с помощью которой они смогут добиться успеха в жизни, - говорит председатель Благотворительного фонда имени Юрия Тена Елена Тен.

«Нота ДО» прошел в Иркутске в 12-й раз, традиционно в рамках фестиваля «Звезды на Байкале». Гостем, как всегда, стал всемирно известный пианист и наш земляк Денис Мацуев - душа аукциона, человек, который много лет назад поддержал начинание и продолжает это делать. Музыкант неустанно благодарит всех присутствующих: «За идею, за организацию, за то, что помогаете нашим детям. Это дорогого стоит», - со сцены говорит Мацуев, садится за рояль и виртуозно играет и джаз, и классику.

Фото: Благотворительный фонд имени Юрия Тена

Шквал оваций. Звезда мирового уровня признается, что таких аукционов больше нет нигде. За все эти годы «Нота ДО» в Иркутске собрал более 70 млн рублей, удалось помочь более 800 одаренным детям: ребятишкам из малообеспеченных и многодетных семей, сиротам - тем, у кого нет денег, чтобы купить инструмент или поехать на обучение.

Собранные средства идут и на поддержку музыкальных школ, среди которых проводится конкурс «Музыку дарим людям». Учреждения получают новое световое, акустическое и другое оборудование. В этот раз организаторы решили оказать помощь и тем детям, а также школам, которые пострадали в результате наводнения, лишились инструментов.

Фото: Благотворительный фонд имени Юрия Тена

Но еще «Нота ДО» - это особая атмосфера добра и тепла.

- Прошел год после проведения в Иркутске благотворительного вечера, - говорит почетный председатель фонда Людмила Тен. - Мы соскучились по нашим друзьям, рады видеть на аукционе новые лица. Всегда с особым трепетом ждем итогов торгов и никогда не испытываем разочарования.

Не было разочарования и в этот раз. Темой «Нота ДО» стало «Волшебное кольцо». Знаменитому мультфильму в этом году исполняется 40 лет. Именно сей факт организаторы «спрятали» в темном лоте. Он ушел с молотка за 270 тысяч рублей. Смельчак, который не побоялся купить «кота в мешке», получил диск и книгу «Волшебное кольцо» с автографом режиссера легендарного мультика Леонида Носырева, а также личную встречу с ним в Москве и экскурсию на студию «Союзмультфильм». Кстати, в книге режиссер написал слова благодарности тому, кто не остается в стороне от хороших дел.

Всего же в аукционе разыгрывалось 18 лотов, и большая часть из них - это ювелирные украшения. Конечно, все ручной работы, сделанные в единственном экземпляре. Организаторы подобрали работы разноплановые, на любой, даже самый изысканный вкус: кожаный саквояж, зеркало, чайник с росписью, статуэтки, пиджак…

Авторы - лучшие мастера Сибири, да что там Сибири - страны! Например, ювелир Сергей Фалькин из Санкт-Петербурга, чьи работы экспонируются в Эрмитаже, передал на аукцион серебряный браслет «Змейка». Его купили за 250 тысяч рублей. Мастер признается, что второй год участвует в мероприятии и делает это потому, что собранные средства идут на благо детей.

Стоит заметить, что начальная стоимость всех лотов была не такой уж и высокой. Например, комплект серьги и кольцо из серебра «Северная сказка» - всего 15 тысяч рублей. Но благодаря отзывчивости участников и мастерству ведущего - артиста Иркутского драмтеатра Якова Воронова, цена взлетала во много раз. Самым дорогим лотом стала бронзовая скульптура «Юмба» мастера из Улан-Удэ Надежды Супониной, за нее один из меценатов отдал 500 тысяч рублей.

В этот раз удалось собрать почти 5 млн рублей! И эти деньги исполнят мечты многих звездочек. Так, балалайку, возможно, получит талантливый мальчишка из Усть-Илимска Амин Патлаенко, а трубу - Никита Павлов из Тайшета, который очень хочет связать свою жизнь с музыкой.

- Благодаря вашей поддержке в разные годы ребята получили музыкальные инструменты, продолжают учебу в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, в Санкт-Петербуржском академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и в других престижнейших вузах страны, - заключает почетный председатель Благотворительного фонда Людмила Тен. - У нас есть свои звездочки, которыми мы гордимся. Это Алена Иванова, Мария Урыбина, Дмитрий Харинаев, Анатолий Бадаев… и, конечно, душа нашего вечера Денис Мацуев - человек, который в сложнейшем графике «Звезд на Байкале» всегда находит для нас время. Всем огромная благодарность!

Фото: Благотворительный фонд имени Юрия Тена

Словом, аукцион «Нота ДО» - это тот самый удачный случай, когда встречаются таланты и возможности в лице меценатов. И благо, что в Приангарье живет много добрых людей, которые объединены искренним желаем помогать талантливым детям.