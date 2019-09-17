Ради телевизора преступники похитили сибиряка, избили до полусмерти и угрожали сжечь заживо

- Представляешь, у меня телевизор украли! - пожаловалась девушка из Бурятии своему приятелю.

Тот пообещал, что его знакомые запросто найдут воришку и отберут телевизор обратно. И они тут же, возомнив себя сыщиками, начали "расследование". Узнали, кто, возможно, мог украсть технику, но на него самого выход не нашли и пошли к его знакомому.

Ранним утром заявились к нему в гости. Стали избивать, вытащили нож. Потребовали, чтобы мужчина рассказал, где найти его приятеля с телевизором. Били смачно - так, что повредили сибиряку внутренние органы. Но даже под угрозой смерти он не выдал друга. Незваные гости распылили ему в лицо аэрозоль из баллончика, выволокли из квартиры и засунули в багажник своего авто. Повезли за город, в лес.

Опять били, издевались. А для устрашения вытащили канистру с бензином.

- Мы тебя заживо сожжем, если не расскажешь, где твой приятель! - кричали ему.

А тот упорно молчал. Буйная компания сама предположила, где искать вора. Измученного мужчину снова бросили в багажник машины и помчались. Но так и не доехали, куда хотели. По пути встретили полицейскую машину, заволновались: "А вдруг узнают, что похитили человека?". Свернули с дороги, выволокли обессиленную жертву на землю и быстрее прочь. Только сбежать не удалось - оперативники быстро их задержали.

- Молодые люди в возрасте от 21 до 25 лет обвиняются в преступлении по статье "похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением предметов, используемых в качестве оружия", - рассказывают в СУ СКР по Республике Бурятия.

А один из них еще и проходит по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В 2018 году, будучи охранником, он проявлял агрессию. То грубо толкнул посетителя заведения, то угрожал убить коллегу, а потом сломал ему ногу. Ему вменяют статьи "превышение полномочий работником частной охранной организации", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "угроза убийством".