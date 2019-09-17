Разлученные в детстве: девушка из Саянска ищет младшую сестру по старым фотографиям

- Вот эта пухлощекая, темноволосая девочка - моя младшая сестренка Катя, - с нежностью рассказывает 30-летняя сибирячка Виктория Альметова, рассматривая черно-белые фотографии. - Как же я мечтаю снова ее увидеть!

Родных сестер из Саянска много лет назад разлучила тяжелая судьба. Мама родила их от разных мужчин совсем юной: Викторию - в 18 лет, Екатерину - спустя год. Счастливая семейная жизнь у нее, увы, ни с кем не складывалась. Как могла, воспитывала дочек сама. Но потом с матерью-одиночкой случилась трагедия: в 21 год она выпала с балкона и разбилась насмерть. Малышки осиротели. Не раздумывая, их взяла к себе двоюродная тетя по маминой линии. Наверняка, хотела бы вырастить кровинушек, поставить их на ноги. Но семье приходилось очень туго: своих детишек трое, работал только отец, денег катастрофически не хватало…

- Так мы прожили год, а потом тетя написала отказ от меня и Катюши, - говорит Виктория. - Нас удочерили, только, увы, в разные семьи… С тех пор, а прошло уже больше 26 лет, мы с сестрой не виделись. А так хочется встретить ее и обнять!

Катя на фотографии - справа. Фото: из архива героев.

Сибирячка ищет родную душу уже три года. Зацепок совсем немного: дата рождения - 17 июля 1990 года, девичья фамилия - Щукина, да вот эти старые фотографии. Воспоминаний тоже практически не осталось, все-таки девочки были совсем маленькие, когда их разлучили.

- У меня в памяти только мелькают кадры, как мы с братьями и сестрами гурьбой носимся по просторной квартире моей тети и как спим на двухъярусной кровати, - говорит Виктория. - И все! Остальное я услышала от приемных родителей. Да и о том, что я не родная дочь, узнала совершенно случайно - увидела запись в их документах. Мама говорит, что сама никогда бы не рассказала об этом. Так что Катя, возможно, даже не догадывается о том, что у нее есть родная сестра.

До Виктории Альметовой дошли слухи, что Катя вместе с новой семьей (ее приемная мать усыновила еще одного ребенка, а потом родила своего) в 1994 году переехала в Ангарск. Но на этом ниточка обрывается. Ни адрес, ни новую фамилию сестры она не знает. Обращалась и в службу опеки, и в ЗАГС в Саянске, но ведь личные данные не разглашаются.

Тем не менее, сибирячка не теряет надежду. Этой весной ей уже повезло через соцсети найти близкого человека - троюродную сестру Алену, дочь той самой тети, у которой они год жили вместе. Теперь они вместе ищут Екатерину.

Сама Виктория, кстати, сейчас работает помощницей воспитателя в одном из детских садов Саянска, воспитывает сынишку.

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