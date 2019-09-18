Личного водителя обвиняют в убийстве иркутской бизнесвумен и инсценировке под несчастный случай

СМЕРТЬ НА БЕРЕГУ БАЙКАЛА

Утро 8 сентября 2018 года. Поселок Листвянка. Отель на берегу Байкала, машины с мигалками, скорая, полицейские, врачи. Случайные туристы замедляют шаг, оглядываются по сторонам, не понимая, что происходят. Подходят к кромке 16-метрового обрыва, склоняют голову вниз и, зажимая от ужаса рот руками, пятятся назад. В озере, разбросав по воде длинные белокурые волосы, качается на волнах… тело молодой женщины.

С первого взгляда, кажется, рядовой несчастный случай. Гуляла по краю обрыва, оступилась, сорвалась с высоты и погибла. Но история выходит за рамки рядового несчастного случая,как только всплывают детали. Итак, погибшая – 27-летняя бизнесвумен Анна Малая. Ее возлюбленный – крупный миллионер. А в Листвянку женщина приехала после ночного вояжа по ресторанам на своем же «Порше» с личным водителем, с которым ей приписывали некие отношения, выходящие за грань работодатель-служащий. Именно он – 26 –летний Владислав Марусов – сейчас является единственным обвиняемым в деле об убийстве Анны Малой.

Влад Марусов пытался поступить во ВГИК. Фото: соцсети

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ АКТЕР

- Вот уже семь месяцев мой сын сидит в СИЗО, - рассказывает «КП-Иркутск» мать Владислава Марусова Ирина. – Первые полгода – с сентября 2018-го до февраля 2019-го - он проходил по делу свидетелем. Всегда приходил на допросы, давал пояснения, словом, никуда не скрывался. А потом неожиданно стал обвиняемым! Теперь ему грозит до 25 лет тюрьмы. Но я не верю в вину сына, в том деле не все так просто!

И начать рассказ, предлагаем с истории самого Влада. Кто он такой? Парень родом из Усолья-Сибирского, его родители до сих пор живут и работают в этом городке. Мать трудится продавцом, отец на пенсии, но перебивается случайными заработками. Сам Влад всегда жаждал вырваться из провинции. Парень с детства стремился к творчеству, мечтал стать актером и сниматься в кино. Правда, понимал, что учебу в московском театральном ВУЗе его семья вряд ли потянет. Поэтому после школы поступил в университет на строительный факультет, но через год бросил – понял, не его. Чтобы не сидеть на месте, подрабатывал с отцом, строя гаражи, делал ремонты, и даже пытался открыть цветочный магазин. Все изменилось весной 2018-го, когда Влад все же рискнул и рванул в Москву, чтобы готовиться к вступительным экзаменам во ВГИК, надеясь прорваться на бюджет.

Действительно на первых порах все складывалось весьма удачно. Влад снялся в нескольких рекламных роликах и даже засветился в массовке сериалов. На странице парня в инстаграме до сих пор красуется совместное фото со звездой «Молодежки» Денисом Никифоровым. Но с главной мечтой амбициозному сибиряку все-таки пришлось распрощаться. На бюджет во ВГИК он так и не прошел, не хватило двух баллов и ему предложили учиться платно.

- Мама, учеба стоит около 300 тысяч рублей в год… - позвонил Влад матери. – Плюс еще деньги на жилье, питание… Думаю, для нашей семьи это дорого, поэтому буду возвращаться в Иркутск.

Влад Марусов снялся в массовке нескольких сериалов. На фото со звездой сериала "Молодежка" Денисом Никифоровым. Фото: соцсети

Так и поступил. Оказавшись на малой родине, парень принялся искать работу. И тут внезапно вспомнил о встрече в Москве со знакомой из Иркутска - Анной Малой. Вообще с ней Влад познакомился года три назад в общей компании, на горнолыжной базе. Молодые люди начали общаться, переписываться. Стали пусть и не близкими друзьями, но хорошими приятелями, и даже делились друг с другом мечтами, планами на жизнь. Влад признался, что хочет поступать во ВГИК и покорить киноолимп, а Анна делилась идеями открыть собственный ресторан.

- Они были, как школьные друзья, - рассказывает близкая подруга погибшей Анны Малой Оксана Сова. – Аня говорила, что Влад - хороший парень, у него есть мечта стать актером, и она хочет ему в этом помочь. Она вообще всем помогала, уж очень добрая была. Владу даже оплачивала билеты в Москву. Мне же он не казался таким уж идеальным. Вечно строил из себя жертву. Например, жаловался мне, что у него бедные родители без связей.

Пнна Малая. Фото: соцсети

МЕЧТА О СВОЕМ РЕСТОРАНЕ

Главная мечта Анны Малой должна была исполниться осенью 2018 года, когда она планировала обрезать красную ленточку своего ресторана в самом центре Иркутска. В эти хлопоты Анна и была погружена все лето накануне. А дел хватало! Закупить оборудование, обставить помещение, найти персонал. В одиночку управиться с ворохом проблем Малая не успевала и решила найти помощника. Одним из кандидатов на должность управляющего заведения, как считала Анна, и был Влад Марусов. Она предложила ему эту работу в Москве, еще до его экзаменов во ВГИК. Причем встречу инициировала сама. Но тогда парень отказался, ответил, мол, будет пробовать делать карьеру актера.

Вернувшись из столицы несолоно хлебавши, Влад первым делом, набрал номер Анны и спросил, остается ли ее предложение в силе. И уже через неделю получил должность управляющего будущим рестораном и плюсом - личного водителя. Ключи от нового «Порше Макан» Анна сразу передала в руки новому сотруднику.

- Сколько она ему платила? – переспрашивает Ирина Марусова. – Не знаю, сын не докладывал. Сказал лишь, что на официальной работе такую зарплату бы не получал. Влад не только возил ее по городу, но и покупал оборудование и материалы для ресторана. На расходы Анна давала ему карточку, так как он очень ответственный. Все отчеты о снятии наличных, покупках в магазинах приходили ей в СМС. Был ли между ними роман, о котором сейчас ходят слухи? Не знаю, свечку не держала... Но если даже был, это неудивительно, оба молодые, неженатые…

Так кто же такая Анна Малая? Откуда у 27-летней женщины деньги на ресторанный бизнес, авто бизнес-класса и личного водителя?

- Она не из богатой семьи, - говорит Ирина Марусова. – Девочка из Усолья, училась в нашей 9-й гимназии, я ее дедушку знала, он работал у нас на химпроме, мама бухгалтер вроде. Ходили слухи, что, к моменту знакомства с Владом, Анна якобы «была на содержании» у крупного бизнесмена Сергея Черного. Познакомились, мол, когда отдыхал на Байкале. Это все мне рассказывал сын Влад. Еще говорил: «Вот повезло девчонке!». Дочка моя с Малой также немного общалась. В общем, как говорил сын, Анна понравилась этому миллионеру, и он ни в чем ей не отказывал. От своих детей слышала, что Черный купил ей машину, двухкомнатную квартиру и этот самый ресторан, мол, тоже его подарок.

Анна занималась бодифитнесом. Фото: соцсети

Своими планами и самыми сокровенными мечтами Анна Малая делилась именно с подругой Оксаной Совой - фитнес-тренером из Иркутска. Два года назад женщина готовила погибшую к соревнованиям по бодифитнесу, и сдружилась с ней. Именно Оксана, после гибели Малой, в память о подруге взяла ресторан под свое крыло и сейчас является его управляющей.

- После школы Аня отучилась на повара и работала не в самых крупных заведениях города, - рассказывает Оксана Сова. – Занималась спортом сначала для себя, так как у нее была склонность к полноте. Но потом, когда появились возможности, захотела попробовать выступать. Тренировалась два года и, наконец, добралась до серьезных соревнований. В Иркутске занимала 3-е место по бодифитнесу, затем я готовила ее уже на турнир в Санкт-Петербурге, где она стала 7-й. Но последний год своей жизни от спорта она отошла, поскольку все силы бросила на ресторан. Например, летом 2018-го на месяц ездила в Италию, на курсы поваров компании Мишлен. Затем отправилась в Крым, чтобы подобрать вина для поставки в ресторан. Ездила она не только по работе, но и на отдых. Свою собачку на время поездок оставляла приглядывать мне. Но с кем она путешествовала, я не знаю.

Анна Малая всю жизнь мечтала открыть свой собственный ресторан. Фото: соцсети.

НОЧЬ УБИЙСТВА

Что происходило за несколько часов до гибели Малой, Ирина Марусова, знает только со слов сына. Вечером, 7 сентября Анна вдвоем с подругой якобы решила устроить вояж по иркутским ресторанам, который закончился ближе к 4-5 утра. Приятельница Анны, выйдя из очередного заведения, отправилась домой, а Малой захотелось на Байкал, зарядиться энергией перед новым днем.

- Влада просьба не удивила, - говорит Ирина Марусова. – Такое и раньше бывало. Листвянка – было одним из самых любимых мест отдыха Анны, сын достаточно часто ее туда возил.

Что происходило дальше? Со слов Влада, они с Анной прибыли в Листвянку, припарковались на стоянке одного из отелей на окраине поселка. Далее Анна решила прогуляться, но в одиночку.

- Сказала: «Сиди здесь, я пройдусь и вернусь», - пересказывает слова сына Ирина Марусова. – Он послушался. Она вышла из машины, а Влад остался ждать. Не заметил, как задремал, уснул буквально на 15-20 минут, а когда проснулся, Анны рядом не оказалось. Он видел, как Малая прошла по территории отеля, подошла к беседке на склоне. Поэтому сразу пошел ее же маршрутом. Посмотрел вниз и нашел… В воде… Сын спустился к ней. Понял, что не сможет затащить наверх, тогда попытался сделать искусственное дыхание, но она была уже мертва... Сын побежал в гостиницу, попросил сотрудников вызвать полицию и спросил, есть у них записи с камер наружного видеонаблюдения, чтобы посмотреть, что произошло. Но в объектив попала лишь их машина, а то, как Анна выходила из салона и шла, видно не было…

Фото: соцсети

ПОЛГОДА СЛЕДСТВИЯ

- Изначально, трагедию действительно считали несчастным случаем, якобы она сама сорвалась с обрыва, - говорит адвокат семьи Анны Малой Рафик Файзулин. – Уголовное дело возбудили 27 сентября 2018 года по статье «Убийство», но на неустановленное лицо, Марусов проходил по делу свидетелем. Я в версии несчастного случая усомнился сразу же. Почему? Телесные повреждения на теле погибшей Анны не соответствовали падению с 16-метровой скалы. Если бы она упала с такой высоты сама, погибла бы из-за разрыва внутренних органов. А экспертиза показала, что смерть наступила из-за утопления. Я направил результаты экспертизы трем независимым экспертам в Москве и Иркутске. И все они дали заключение, что Анна получила перелом ребер и повреждения скулы еще при жизни. Откуда они появились? Проще говоря, возможно, Анна сначала получила повреждения, например, ее ударили, затем она могла потерять сознание, а после ее оттащили к Байкалу, окунули головой в воду и удерживали, пока не перестала дышать. Также на теле были царапины, это свидетельствует, что ее волокли по гальке к воде. Иными словами несчастный случай, мы считаем, инсценировали.Смерть в результате падения с высоты исключена. Также никаких реанимационных мероприятий – искусственное дыхание, непрямой массаж сердца – к Анне не применяли.

Сторона защиты Марусова подвергает и мнение экспертов сомнению. И вот почему:

- Да, перелом трех ребер у погибшей был, - говорит адвокат Станислав Орловский. – Но, исходя из рельефа местности, мы склоняемся, что он получен от удара о скалы. И более того, дополнительные экспертизы, о которых говорит Рафик Файзулин, в отличие от первой, проводились по материалам дела - документам и фотографиям, а не на трупе.

Далее Рафик Файзулин обращает внимание на факт, мог ли Марусов, сидя в машине на парковке, видеть, как Анна подошла к беседке на склоне обрыва. Мать со слов сына рассказала, как он проследил ее маршрут, а затем уснул, а когда проснулся, знал, где искать в первую очередь. Так вот, следователями был проведен эксперимент – на парковку отеля привезли точно такой же «Порше», как у Анны, припарковали в том же самом месте, что и в ночь трагедии. Рафик Файзулин уверяет, что из той точки человека, идущего к беседке на склоне, видно не было. То есть Марусов не мог знать, как, куда и каким путем проследовала Малая, и, значит, показания дал ложные. Но! Точно такой же эксперимент провела и защита Марусова. Их результат – противоположный.

- Полчеловека видно прекрасно, - говорит Станислав Орловский. - И это означает, что сидя в «Порше» на стоянке Влад видел, как Малая подошла к беседке на склоне. И поэтому, не обнаружив в салоне через 15-20 минут, последовал сразу туда.

Еще один спорный факт – мобильный Малой, как уверяет Рафик Файзулин, пропал. Подозревают в исчезновении телефона опять же Марусова. В соцсетях существует группа в поддержку Влада. Так вот один из пользователей выложил в комментариях видео – с камер наблюдения одного из заведений, где в ночь трагедии Анна отдыхала с подругой. Когда женщина ненадолго вышла из помещения, Марусов взял с барной стойки трубку, что осталась лежать там, положил себе в карман. Это случилось за несколько часов до гибели Малой.

- Он взял свой телефон! – уверяет Ирина Марусова.

На этом же настаивает и адвокат Влада Станислав Орловский, а сторона погибшей - ее мобильный исчез и не найден.

В СИЗО Владислав Марусов находится с февраля 2019 года. Фото: соцсети.

Третий вопрос: зачем все-таки Влад, прибежав в гостиницу, первым делом попросил служащих отеля показать ему записи с камер видеонаблюдения? Сторона Марусова уверяет для того, чтобы узнать, как погибла Анна, сторона Анны – удостовериться, что момент убийства или события предшествующие ему, например, совместная проходка до скалы, не попал в объективы.

- Также не стоит упускать из вида факт, что Владислав Марусов был ранее судим за мошенничество – аферу с материнским капиталом в сговоре с группой лиц, - говорит Рафик Файзулин. – Однако наказание не отбывал, был освобожден по амнистии. Однако человек, подчеркиваю, преступал букву закона.

Была бы видеозапись, наверняка, уголовное дело находилось уже в архиве. Его бы закрыли в связи с признанием трагедии нечастным случаем, либо – в суде. Но, увы, визуальных доказательства причастности или непричастности Марусова к смерти Анны Малой нет. Поэтому сейчас события той сентябрьской ночи по крупицам восстанавливает Следственный комитет, а также каждая из сторон.

- Мой сын стал обвиняемым 12 февраля 2019 года после того, как в деле появилась еще одна свидетельница, - говорит Ирина Марусова. – Она дала показания, что как раз в то время, когда погибла Анна, она ночевала в том самом отеле. И добавила, что якобы видела, как недалеко от гостиницы бурно спорят девушка и парень, который якобы хватал ее за руки. Затем, по словам свидетельницы, эта пара спустилась к воде, и больше их не видела. На основании этих показаний Влада задержали и отправили в СИЗО.

- На очной ставке администратор гостиницы сказала, что эта девушка не была в отеле в ту ночь, - добавляет адвокат Марусова Станислав Орловский. – Также свидетельница не смогла на следственном эксперименте правильно назвать папку, которая лежала на рессепшене, что говорит о том, что попросту не знает, поскольку не находилась там.

Так, может, не убийство и не несчастный случай, а суицид?

- Влад пытался убедить меня, что она либо упала, либо совершила самоубийство, - говорит Оксана Сова. – Говорил: «Хоть бы она мне приснилась, и сказала, что произошло!». Я в версию суицида не верю. 2 сентября Аня звонила мне и сказала, что уже заказала платье на открытие ресторана, то есть она ждала этого события, готовилась. Стал бы человек с мыслями о самоубийстве в голове, беспокоиться о том, в чем пойдет на открытие ресторана? А еще, зачем он звонил мне после гибели и просил удалить из компьютера Ани все, что связано с ним: фото, видео, документы?

Анна не только занималась спортом, но и много путешествовала. Фото: соцсети.

ТАЙНЫЙ РОМАН?

Естественно, главной загадкой остается, зачем все-таки Владу надо было убивать Малую? Ведь по большому счет он от нее зависел – она дала ему работу и средства к существованию. Собственно, деньги и являются одним из возможных мотивов. Быть может, Марусов занял у Анны крупную сумму, и не захотел возвращать?

- Да, приписывают ему 500 тысяч рублей что за деньги, – подтверждает Ирина. – Те самые, которые тратились на оборудование для ресторана, и те самые, которые он снимал с карты Анны. Карту, кстати, она сама ему давала, как я уже говорила. Тратил по ее же просьбе на ее же нужды. Еще зацепились за 400 тысяч рублей, которые Влад дал в долг своей подруге из Усолья-Сибирского на открытие салона красоты. Мол, откуда у него такие средства? Вероятно, думали, что сын взял их у Малой. На самом деле эти деньги я (!) брала в кредит. Влад попросил помочь, так как сам бы не смог оформить ссуду из-за отсутствия официального трудоустройства. В августе 2018-го, кстати, мне эта девушка сама вернула долг, и я расплатилась с банком.

Также ходили слухи, что якобы Влад приударил за Малой, хотел жить за ее счет.

- Влад парень не такой простой,- уверена Оксана Сова. – В Москве, насколько мне известно, он даже посещал курсы пикаперов. Он профессионально учился обольщать женщин! Был ли у Марусова и Ани роман, я не знаю.

В тайны своей личной жизни Анна не особо посвящала и маму. Об отношениях с мужчинами она знает немного:

- Аня говорила мне, что у нее есть любимый человек, который ей помогает, - говорит мать Анны Ирина. - Понятно, что и дорогую машину ей подарил Сергей. Любил ли он ее? Если был так расположен, думаю, да.

Так, если любил, то, наверняка, и ревновал? Особенно, если слухи о романе с водителем дошли и до ушей миллионера?

- Черный приходил ко мне на работу, говорил, что мой сын мошенник, воровал деньги, и просил, чтобы Влад пришел к нему и покаялся, - говорит Ирина Марусова. Меня же после визита Черного уволили…

Если даже Владислав не виновен, то зачем крупному бизнесмену, как говорит Ирина Марусова, делать все, чтобы засадить обычного парня в тюрьму? Как думают родные Марусова, он не только всячески хочет отомстить за ее смерть, но и наказать Влада.

- Они понимают, что если бы не он, это и осталось бы несчастным случаем, - говорит Рафик Файзулин. – Все, чего хочет сейчас семья Анны Малой - знать правду, что произошло. Это их единственная цель.

Вскоре по этому делу должны начаться судебные заседания. Фото: соцсети

ВПЕРЕДИ СУД

Ну а пока расследование этой истории выходит на финишную прямую. Как нам сообщили в СУ СК России по Иркутской области, 5 августа предварительное расследование было завершено. Владислав Марусов, которому официально предъявлено обвинение по статье «Убийство», сидит в СИЗО и продолжает знакомиться с материалами дела. 27 сентября будет ровно год с начала следствия. Если до этого дня дело не передадут в суд, продлять сроки следствия надо будет уже в Москве. Как ни крути, теперь судьба Владислава Марусова лежит в руках суда. В худшем для него случае, его посадят на очень серьезный срок, в лучшем - оправдают.

- Знаете, я вообще в этой истории никого обвинять и оправдывать не хочу, - говорит мать погибшей Анны. Мне хочется, чтобы следствие шло объективно. Что касается Марусова, то я не кричу на каждом углу, что он убийца, но вопросы к нему действительно есть. Например, почему, когда Анна ушла к обрыву, он хотя бы не вышел из машины, и не проследил за ней, а просто лег спать. Я спрашивала его об этом, но он молчит…

- Скорее бы все это закончилось, и мы узнали правду, - подводит итог Оксана Сова. – Больше всего мне сейчас хочется, не засадить Влада на долгий срок, а добиться справедливости и правды. А еще, чтобы перестали поливать грязью мою подругу Аню, которая уже не может никому ответить. Она также как все любила и была любима, хотела счастья, свою семью, детей…

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории