В гостях у «Комсомолки»: подписчик «КП» из Иркутска Илья Синевич побывал в редакции и прокатился по Москва-реке

Начиналось все довольно прозаично. Оформляя на почте подписку на любимую «Комсомолку», иркутянин Илья Синевич увидел сообщение о конкурсе.

-Надо было заполнить анкету, ответить на вопрос «Я читаю «Комсомолку» потому, что….» и прислать этот ответ в редакцию, - рассказывает Илья. – А я человек азартный, во всех конкурсах «КП» участвую. Заполнил, дописал четверостишие и отправил по адресу вместе с копией абонемента. Честно говоря, ни на что особое не рассчитывал…

Как говорят коллеги из центральной «Комсомолки», письма в редакцию на этот конкурс шли ежедневно. Но заявка из Иркутска приглянулась больше других. В конце концов она попала в «список десяти» - тех самых победителей, которых решено было пригласить в столицу. Главным призом для них стала трехдневная поездка в Москву с посещением редакции «Комсомолки».

- Я помню этот день, 2 августа, когда я узнал о том, что еду в Москву, - рассказывает Илья Вячеславович. – Кстати, это ведь как раз Ильин день! И тут звонит мне Наталья Орехова, начальник отдела подписки «КП» : вы выиграли и едете в редакцию «Комсомолки».

Мед для Гусейнова и орехи для Ворсобина

Мед для Гусейнова и орехи для Ворсобина. Ну, или наоборот. Они разберутся. А подарки сильно впечатлившим его корреспондентам, которых Илья Синевич встречал на иркутском вокзале студеной зимой 2016 года, когда они на электричках насквозь пересекали Россию. Лучше всего об этом моменте рассказали сами изумленные журналисты, когда увидели его на перроне вокзала.

« Иркутск встретил нас святым Ильей. Илья держал в руках две гигантские сумки. В них - кастрюля борща, горячая грелка, чтоб не остыл, зразы, омуль, сало, соленые грузди в сметане, мясная нарезка, оливки, соленая капуста и - пам-парам! - бутылка самогона. (Витя, накануне мысленно попросивший у РЖД борща и папардели с белыми грибами, считает встречу мистической).

На самом деле, бывший пограничник, сотрудник вирусологического института Илья просто очень добрый человек. На пенсии. Дочка уехала работать в США. Видимо, он считает, в ту же неизвестность, в которую бросились и мы с Витей. Отсюда - сочувствие. И самогон.»

На следующее утро Илья снова встретил наших путешественников. Свозил их в музеи, в редакцию иркутской «КП». В общем, он и на самом деле стал для журналистов тем самым «добрым ангелом», хотя на самом деле – просто неравнодушным, любопытствующим человеком.

Снимался в фильме «Лед», участвовал в поедании пельменей на скорость

Илья Синевич участвовал ( и побеждал!) в нашем "Расколбасе".Фото: Ольга РОМАНОВА

Илья Синевич– человек неуемный. Когда в Иркутске шли съемки культового сегодня фильма «Лед», тут же записался в массовку. В кадре он - один из тех, кто на заднем плане удит рыбу. Роль неприметная, но она роль. А во время съемок Илья даже «попал в историю» - провалился в полынью на Байкале. Но выбрался благополучно.

Вскоре «зафиксировался» на нашем «Расколбасе». Стал победителем шуточного чемпионата по поеданию пельменей на скорость.

-Это я решил бросить вызов парню, который постоянно в чем-то подобном участвовал и брал первые места, - смеется он. – Что ж! И получилось.

Проплыл по Москва-реке, взял автографы у журналистов

Призеры конкурса прилетели в Москву 12 сентября.

- Первый день – свободный, поэтому я отправился в гости к своим друзьям по военной службе, которые осели в Москве, - говорит Илья. – Я же бывший пограничник. А следующий день выдался очень интересным. Для нас организовали трехчасовую экскурсию поМосква – реке. Мы посмотрели столицу. А потом побывали и в редакции «Комсомолки». Это то, о чем только мечтать можно! Были на радио, в музее газеты… Тут смотрю – по коридору идет сам Александр Гамов. Я его сразу узнал, как и Дарью Завгороднюю.

Гости увидели, на каких огромных скоростях работают сегодняшние журналисты «КП».

-Смотрю, бежит какая-то девушка, ее останавливают, а она только отмахивается, - рассказывает Илья. – Оказывается, два часа до подписания номера, а у нее – свежие подробности со скандальной свадьбы Собчак. И ведь я уверен – в номер успела!

На прощание гостям устроили чаепитие с мэтрами. Илья «взял интервью» у заместителя главного редактора «Комсомолки» - Андрея Анатольевича Дятлова. И очень удивился, узнав, что он земляк, закончил школу в Ангарске.

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