2019-09-18T11:58:40+03:00
Досуг в Иркутске

"Комсомолка" организует экспедицию в Тункинскую долину

Мы побываем как у хорошо известных источников, так и у малодоступных
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"Комсомолка" организует экспедицию в Тункинскую долину"Комсомолка" организует экспедицию в Тункинскую долинуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Старт экспедиции намечен на 26 сентября. Из Иркутска «Комсомолка» отправится вместе с сообществом джипперов. Нас ждут минеральные источники Тункинской долины .

Мы побываем на легендарном Аршане и в Жемчуге, посетим и труднодоступные места, куда можно добраться только знающему человеку на внедорожнике. Во время экспедиции будут взяты и сданы на экспертизу пробы воды из различных источников. Результаты этой экспертизы вы сможете узнать на нашем сайте.

Следите за нами в соцсетях #ЭкспедицияКПвТункинскуюдолину

Наши партнеры:

Сообщество джипперов Байкал Джип

Жилье предоставляет Гостевой двор "Удачный" Аршан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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