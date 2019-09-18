"Комсомолка" организует экспедицию в Тункинскую долину

Старт экспедиции намечен на 26 сентября. Из Иркутска «Комсомолка» отправится вместе с сообществом джипперов. Нас ждут минеральные источники Тункинской долины .

Мы побываем на легендарном Аршане и в Жемчуге, посетим и труднодоступные места, куда можно добраться только знающему человеку на внедорожнике. Во время экспедиции будут взяты и сданы на экспертизу пробы воды из различных источников. Результаты этой экспертизы вы сможете узнать на нашем сайте.

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Сообщество джипперов Байкал Джип

Жилье предоставляет Гостевой двор "Удачный" Аршан.