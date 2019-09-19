2019-09-19T12:47:31+03:00
Происшествия

Экс-министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда останется под арестом

Под стражей экс-министр пробудет минимум до 9 декабря [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Экс-министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда останется под арестомЭкс-министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда останется под арестомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутский областной суд в очередной раз отклонил апелляцию экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды и оставил его под арестом. Таким образом, в СИЗО он пробудет как минимум до 9 декабря.

Напомним, высокопоставленного чиновника задержали 6 июня в московском аэропорту Шереметьево. В тот же день его доставили обратно в Иркутск, где следователи предъявили ему обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Вскоре, его отправили под стражу.

На очередном судебном заседании, которое прошло 19 сентября в Иркутском областном суде, Сергей Шеверда попросил перевести его под домашний арест, где он мог бы быстрее ознакомиться с материалами уголовного дела. А находясь в СИЗО, по его мнению, это невозможно. Однако, его просьба судом была отклонена.

По видеосвязи из СИЗО Сергей Шеверда просил отпустить его под домашний арест.

По видеосвязи из СИЗО Сергей Шеверда просил отпустить его под домашний арест.

Добавим, что экс-министра задержали в рамках нашумевшего расследования уголовного дела о незаконной сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области. Следователи считают, что Сергей Шеверда будучи осведомленным об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки в «Туколони» не принял мер к расторжению договоров купли-продажи леса на территории заказника и к прекращению незаконной рубки. Как итог: из-за рубки на площади около 120 га лесному фонду России был причинен ущерб в 748 млн рублей.

В июле следователи изъяли у Сергея Шеверды автомобиль Volkswagen Touareg 2013 года выпуска стоимостью около 1,5 млн рублей, а также нашли у него крупные суммы денег - 80 тысяч долларов США и 2 млн рублей.

Заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности, Сергей Шеверда написал 21 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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