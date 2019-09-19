Экс-министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда останется под арестом

Иркутский областной суд в очередной раз отклонил апелляцию экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды и оставил его под арестом. Таким образом, в СИЗО он пробудет как минимум до 9 декабря.

Напомним, высокопоставленного чиновника задержали 6 июня в московском аэропорту Шереметьево. В тот же день его доставили обратно в Иркутск, где следователи предъявили ему обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Вскоре, его отправили под стражу.

На очередном судебном заседании, которое прошло 19 сентября в Иркутском областном суде, Сергей Шеверда попросил перевести его под домашний арест, где он мог бы быстрее ознакомиться с материалами уголовного дела. А находясь в СИЗО, по его мнению, это невозможно. Однако, его просьба судом была отклонена.

По видеосвязи из СИЗО Сергей Шеверда просил отпустить его под домашний арест.

Добавим, что экс-министра задержали в рамках нашумевшего расследования уголовного дела о незаконной сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области. Следователи считают, что Сергей Шеверда будучи осведомленным об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки в «Туколони» не принял мер к расторжению договоров купли-продажи леса на территории заказника и к прекращению незаконной рубки. Как итог: из-за рубки на площади около 120 га лесному фонду России был причинен ущерб в 748 млн рублей.

В июле следователи изъяли у Сергея Шеверды автомобиль Volkswagen Touareg 2013 года выпуска стоимостью около 1,5 млн рублей, а также нашли у него крупные суммы денег - 80 тысяч долларов США и 2 млн рублей.

Заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности, Сергей Шеверда написал 21 августа.

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