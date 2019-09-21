Рейтинг регионов по оплате за ЖКХ: сколько иркутяне отдают за коммуналку

Зарплата разлетается быстро: и продукты надо купить, и одежду-обувь, и, быть может,с кредитами рассчитаться. Плата за ЖКХ – тоже весомая статья расходов. Каждый месяц приходится отдавать несколько тысяч рублей. В агентстве РИА Рейтинг подсчитали, сколько тратят на коммуналку в разных регионах России. У семей из Иркутской области на это уходит 8,8% доходов. С таким показателем мы на 23 месте рейтинга из 85. А на первом месте расположился Дагестан. В республике за блага цивилизации в среднем семья жертвует 4,6% из своего бюджета, замыкает список - Камчатка с показателем в 15%.

А теперь конкретнее. Во-первых, плата за коммуналку зависит от территории. В Иркутске средний «чек»в квитанциях - 3031 рубль в месяц. Совсем другие траты на севере региона. Здесь холоднее, поэтому логично, что тепла требуется больше и суммы приходится выкладывать выше. А, во-вторых, размер квартиры и количества жильцов имеют решающее значение.

- Моя семья из двух человек, живущая в «двушке» площадью 48 квадратных метров, в среднем отдает за ЖКХ от 3700 до 4000 рублей в месяц, - рассказывает иркутянка Ирина. - А моя знакомая из однокомнатной квартиры в 40 квадратов платит за коммуналку меньше 3000 рублей.

Сколько платят за коммуналку в разных регионах страны. Фото: Алла ОВЧИННИКОВА.

К слову, в соседних регионах цены за воду, тепло, свет и газ повыше. Например, жители Бурятии раскошеливаются на 3187 рублей в месяц, а Красноярского края –и вовсе на 5145 рублей. А вот в Новосибирске суммы, наоборот,меньше, там ЖКХ обходится в среднем в 2658 рублей. Но этим летом тарифы на коммунальные услуги подросли по всей стране, Иркутск - не исключение.

- С 1 июля тариф на электроэнергию в городе составляет 1,11 рубля, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. – А до этого был 1,078 рубля за кВт/ч. В сельской местности свет тоже подорожал с 0,7546 рубля до 0,777 рубля за кВт/ч. Вода для горожан поднялась в цене с 13,73 до 14,12 рубля за кубометр, а отопление теперь стоит 1391,91 рубля за гигакалорию.

Плата за ЖКХ в сибирских городах заметно различается. Фото: Алла ОВЧИННИКОВА.

Так что экономия не помешает. Благо, много способов сберечь копеечку.В первую очередь, поставьте счетчики. Без них, по нормативам, за воду переплатите так, словно сутки напролет проводите под душем. А еще не платите за «лишних» жильцов. Например, когда прописанные в квартире дети уезжают в другой город на учебу, можно сообщить об этом в службу ЖКХ, подать нужные документы и на них коммуналку временно начислять не будет. А самое очевидное: не мотайте ресурсы впустую. Плотно закрывайте краны, выключайте во всех комнатах свет ночью и когда уходите из дома. И внимательно изучайте платежки, чтобы вам не насчитали лишнего. Также никто не отменял льгот. На них могут претендовать пенсионеры, ветераны, инвалиды и другие категории граждан.