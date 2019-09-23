Мужчина, который убил девушку в Усть-Куте, прятался от полиции 19 лет

Следователям из Иркутской области удалось раскрыть убийство 19-летней давности. В сентябре полицейские задержали на границе России и Украины мужчину, который в 2000 году зарезал девушку в Усть-Куте, и с тех пор не терял времени даром: он успел не только скрыться от правосудия на несколько лет, но и совершить новое серьезное преступление и даже отсидеть один тюремный срок.

- В 2000 году в Усть-Куте мужчина решился на убийство своей подруги, так как заподозрил ее в измене, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Иркутской области. - Мужчина нанес ей несколько ножевых ранений, от которых девушка погибла. После этого он спрятал тело в укромном месте, а сам пустился в бега.

Полицейские смогли быстро установить личность убийцы, однако отправлять оперативников на его задержание было уже поздно - мужчина быстро уехал за границу и спрятался на Украине. Тем не менее, начать жизнь добропорядочного гражданина в другой стране он так и не смог: спустя несколько лет мужчина все-таки оказался за решеткой, правда, уже за новое преступление. В 2006 году он совершил убийство на территории Украины. Но, поскольку бежать ему уже было некуда, правосудие его настигло, и мужчина получил настоящий срок.

- Он отбывал наказание в колонии на Украине до сентября 2019 года, - добавляют в пресс-службе СК по Иркутской области. - И, как только убийца вышел на свободу, его задержали российские оперативники.

Полицейские из Иркутской области знали, что в колонии в соседней стране сидит тот самый мужчина из Усть-Кута, который сумел избежать правосудия в далеком 2000 году. Поэтому, спустя буквально несколько дней после его освобождения, на границе с Россией его уже поджидали сотрудники из уголовного розыска и бойцы СОБРа и Росгвардии. Они задержали убийцу и вернули в родной регион. На допросе мужчина сознался в том, что именно он зарезал ту девушку 19 лет назад. Теперь он будет отбывать наказание за второе убийство подряд.