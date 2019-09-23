2019-09-23T07:55:38+03:00
Общество

Незаконную пятиэтажку снесут на улице Партизанская в Иркутске

По документам там реконструировали деревянный домик, а по факту - самовольно построили многоэтажку
Любовь АРБАТСКАЯ
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Незаконную пятиэтажку снесут на улице Партизанская в ИркутскеНезаконную пятиэтажку снесут на улице Партизанская в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Красивая пятиэтажка из светлого кирпича, обнесенная железным забором, скоро исчезнет с улицы Партизанской в Иркутске. Так решил суд. Выяснилось, что это нарядное здание было построено незаконно. Каким образом?

Итак, сначала у двоих иркутян был жилой бревенчатый домик. Небольшой - всего один этаж, а площадь - 45 квадратов. Видимо, собственники захотели владения попросторнее. Только вот сделали все нелегально. В документах указали, что якобы реконструируют деревянный дом, расширяя его до трехэтажки с чердаком и подвалом, чтобы там было комфортно жить. Но вместо этого построили совершенно новое здание высотой в пять этажей и площадью аж в тысячу квадратных метров. Не для жилья, а, скорее всего, чтобы в будущем сдавать помещения в аренду.

- Администрация Иркутска подала в суд с требованием снести самовольную постройку, - рассказывают в Октябрьской районном суде города. - А ответчики надеялись, что им все-таки подтвердят право собственности на недостроенную пятиэтажку.

Но не вышло. Теперь у горе-строителей есть три месяца, чтобы снести это шикарное здание. А если не уложатся в срок, то оба будут платить неустойку - по тысяче рублей за каждый лишний день. Решение суда уже вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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