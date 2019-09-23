2019-09-23T15:23:31+03:00
Происшествия

Их сжигали заживо: двоих сибиряков избили в бросили в горящую машину

Но парням чудом удалось спастись, а изуверов отправили в колонию на 15 лет каждого
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Их сжигали заживо: двоих сибиряков избили в бросили в горящую машину.Их сжигали заживо: двоих сибиряков избили в бросили в горящую машину.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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-Их надо сжечь заживо, прямо в машине!

Кому из троих садистов пришла в голову эта мысль. теперь не разберешься. В суде они заявляли, что когда избивали потерпевших, поджигали машину вместе с ними, сжигали их заживо, то хотели... всего лишь напугать и делали все это в шутку.

Но Фемиду такими рассказами не расстрогаешь. Жесткость, с которой молодые люди расправлялись с попавшимися им под руку едва знакомыми парнями, была чудовищной. Тем более, что началось все с банальной и практически случайной драки.

-В один из майских дней 2018 года трое подсудимых распивали спиртное, а затем вышли за ограду дома, - сообщает пресс-служба Усольского городского суда. - В тот момент мимо проезжал автомобиль с двумя потерпевшими, которые решили остановиться и выяснить с ними отношения. Началась ссора, а потом и драка.

Дрались двое против троих. Численное превосходство решило дело. Металлическим прутом избили приехавших так, что те потеряли сознание. Потом кинули пострадавших в багажник автомобиля, вывезли их за город в лес. Они решили сжечь парней в их же машине, а вторую забрать себе.

За этим они и приехали на безлюдный берег реки Китой. Там парней достали из багажника, снова избили, посадили в салон машины, а саму ее подожгли. Но одному из "приговоренных" удалось сбить пламя курткой. Тогда нападавшие пришли в ярость, избили обоих до потери сознания, снова бросили в салон автомобиля и подожгли, предварительно сняв с шеи одного из них крест и серебряную цепь. Когда пламя охватило кузов и салон автомашины, преступники решили, что с потерпевшими покончено, сели в свой автомобиль и уехали, считая, что они сделали все необходимое, чтобы в такой обстановке выжить потерпевшим было невозможно.

Спасло пострадавших чудо. Из-за высокой температуры у одного из потерпевших расплавилась синтетическая куртка и прилипла к коже. От сильной боли он пришел в сознание, выбрался из горящего салона автомашины, а потом помог выбраться из огня своему другу. После чего оба с трудом, но добрались до своего поселка, откуда в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где им была оказана помощь.

Суд признал подсудимых виновными в совершении группового покушения на убийство двух лиц с особой жестокостью, угона автомобиля, умышленного уничтожения имущества, а также одного из подсудимых в грабеже, и назначил наказание по совокупности преступлений по 15 лет лишения свободы, каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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