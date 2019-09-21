Прогноз погоды на зиму 2019 - 2020: Холода придут в Иркутск уже в октябре

Не будем себя обманывать! Уж мы-то, живущие в Сибири, прекрасно знаем, что на днях закончится бабье лето и практически сразу начнется зима. Официально ( это нужно для всяких расчетов, в том числе и для того, чтобы определить, когда ЖКХ должно быть готово к подключению или отключению отопления) установлено, что в зима в Иркутске начинается 21 октября и завершается 7 апреля. Итого, впереди у нас 5, 5 месяцев холодов. А то, что природа может сдвинуть этот период на неделю -другую? Да, может. Вот прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Иркутске.

-На основе анализа климатических данных и прогностических разработок НИУ Росгидромета, прогноз позволяет с вероятностью 67-69% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений, - сообщают в Гидрометцентре России .

Конечно, этот прогноз погоды на зиму 2019-2020 по России и по Иркутску пока слишком общий. Он будет еще корректироваться. И, прежде всего, в конце каждого месяца региональная гидрометслужба уточняет данные на следующий месяц.

Однако и то, что известно уже сейчас, прежде всего подтверждает старую истину - самый ненужный в Иркутске предмет сезонной одежды - осеннее шерстяное пальто. В самом деле! Весна в городе длится в среднем с 7 апреля по 14 мая, а осень с 12 сентября по 21 октября. Весь сентябрь и начало мая можно ходить в более легкой одежде. А когда погода холоднее, больше подойдут легкие пальто или куртки на синтепоне.

Октябрь в Иркутске будет холодным. Фото: Гидрометцентр России.

В этом году зима ожидается в нашем регионе раньше обычного. Точный прогноз еще впереди, но можно предположить, что, поскольку по данным Гидрометцентра, октябрь в Иркутске ожидается ощутимо холоднее, то она наступит не 21, а уже 10-15 октября. Этот месяц во всей Сибири будет холоднее, чем, допустим, в 2018 году.

Чего же нам ждать? Во-первых, как в 2016 году, когда октябрь был совсем зимним месяцем, уже после 20-го может выпасть снег, пусть и не постоянный. Световой день уменьшится до 11, 5 часов. Температура воздуха в начале октября днем +3...+5, ночью -5,,,-10, , а к концу месяца -10 днем и -20 ночью. Осадков у нас никогда много не бывает, но в октябре ждет снег с дождем и снег.

Зато ноябрь, декабрь и январь должны быть в рамках обычного, традиционного. Таков прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Иркутске. Разбираемся конкретнее. Итак, ноябрь. В наших широтах - морозный месяц со средними значениями температур от -6 до -15. В начале месяца могут быть даже теплые дни с плюсовыми температурами днем, когда снег превращается в кашу, а тром гололед. В конце ноября уже нередки морозы -30...-35. И, конечно, уже много снега, а день сокращается до 8 часов

Ноябрь — умеренно-морозный (в последние годы морозный) месяц со средними значениями —6—15. Если в начале месяца температура поднимается до +14 (2013), то в конце может опуститься до —40. Ноябрь — всегда зимний месяц. Снежный покров временный или постоянный, однако в тёплые года может и вовсе отсутствовать. Осадки выпадают в основном виде снега, реже дождя. Световой день короткий, длится 8-9 часов, вегетация и процессы в живой природе отсутствуют, природа впадает в зимний анабиоз.

Декабрь по степени холодов в последнее время часто уступает ноябрю. Но не дает забывать, что это - разгар зимы. Обычные температуры -10...-15 днем и -20...-25 ночью. Хотя, конечно, возможны и потепления, и морозы. А световой день к 25 декабря сокращается и становится меньше 7 часов.

Январь - самый морозный месяц года. Не случайно именно в январе замерзает Байкал. Самые распространенные температуры -15 днем и -25 ночью. Морозы за 30 вполне обычное дело, к Крещенью может ударить и под 40. Но весна уже ближе и световой день понемногу растет.

Если "основная зима" ожидается в рамках ежегодной, то в феврале и марте синоптики обещают потепление.

Февраль в Иркутске ожидается теплее обычного. Фото: Гидрометцентр России.

-Выше нормы средняя месячная температура воздуха в феврале предполагается в республиках Северного Кавказа, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного федерального округа, - обещает Гидрометцентр России. - А в марте выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке.

Март в Иркутске ожидается теплее обычного. Фото: Гидрометцентр России.

Хорошая новость. Для нас прогноз погоды на зиму 2019-2020 означает, что, по всей вероятности, холода отступят раньше начала апреля.

Обычно же февраль — еще холодный месяц со средними температурами -10 днем и -25 ночью. Снежно, осадки чаще чем в лютом январе. Но уже к концу месяца будем ждать оттепелей. Если прогноз сбудется, конечно. Март в Иркутске еще зимний месяц, но днем уже не так холодно, от 0 до -10. А после середины месяца дневные температуры доходят до +10. Чего мы и будем, видимо, ждать в этом году.

Таков прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Иркутске.

;