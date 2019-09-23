Ежегодный конкурс на лучший экогородок состоялся на Верхнечонском месторождении

На ВЧНГКМ в шестой раз состоялся конкурс «Экогородок». Подрядчики, работающие по договорам с «Верхнечонскнефтегазом», соревновались за звание лучших в плане обустройства вахтовых посёлков. Всё-таки рабочие подолгу находятся посреди тайги - от месяца до полугода. Зимой там крепкие морозы, летом атакует мошка. Так что условия для их труда и проживания должны быть максимально комфортными и безопасными. Кроме того, особое внимание на месторождении уделяется охране окружающей среды, заботе о природе и применению «зелёных» технологий организации быта и ведения работ.

Итак, как проходил конкурс? В этом году участвовали 17 подрядчиков, задействованных на Верхнечонском месторождении. Специальная комиссия оценивала их посёлки по балльной системе – 0, 1 или 3. Основные критерии - благоустройство территории, охрана труда и здоровья, пожарная и электробезопасность, охрана окружающей среды.

- Контроль за всеми этими показателями ведётся постоянно, но «Экогородок» - это отличная возможность для подрядчиков проявить себя, - рассказывает ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) Дмитрий Козулин. – Многие хотят показать, как хорошо устроен быт в их посёлках. Тогда и у вахтовиков появляется стимул трудиться именно здесь, в благополучных условиях, и дополнительных проверок и штрафов удастся избежать. А ещё некоторые специально участвуют в конкурсе, чтобы узнать о недостатках в своей работе и устранить их.

Конечно же, для ВЧНГ важна забота и об окружающей природе, поэтому члены комиссии серьёзно оценивают экологичность вахтовых посёлков на месторождении. Необходимо, чтобы на территории была тщательно организована утилизация твёрдых бытовых отходов: оборудованы контейнеры для сбора мусора, продуман вывоз, назначены ответственные. На территории должны быть чистые туалеты, правильно организованные стоки для бытовых вод и септики. Также нельзя допускать загрязнения прилегающих территорий сточными водами, отходами производства и потребления. А на промышленных площадках важно исключить загрязнение земли нефтепродуктами.

Фото АО «Верхнечонскнефтегаз»

Так что благодаря конкурсу подрядчикам и партнёрам предприятия прививаются так называемые «зелёные ценности».

- Всё-таки работа ведётся в природе, а её нужно беречь, - уверен Дмитрий Козулин. - Когда проводился «Экогородок», для подрядчиков устроили час безопасности: им рассказывали, что весь мусор на территории ВЧНГКМ следует складывать раздельно, ведь он потом будет обезвреживаться. Отмечу, что некоторых было сложно оценивать по имеющейся шкале. Получается, если туалет на территории посёлка есть, ставим 3 балла, если его нет - 0. Но ведь ещё надо учесть его состояние, чистоту, удобство использования.

Так что на будущее Дмитрий предлагает ввести более расширенную балльную систему оценивания. А ведущий инженер отдела по работе с подрядными организациями Марсель Динюшев уверен, что было бы неплохо на следующий год привлечь в комиссию «Экогородка» руководителей или специалистов тех организаций, которые занимали последние места. Так они смогут посмотреть на другие, более обустроенные вахтовые посёлки, и выбрать, на кого им равняться.

- Подрядчики-победители участвуют в этом конкурсе каждый год и всегда очень активно борются за победу, - рассказывает Марсель Динюшев. – Но если раньше были явные лидеры и аутсайдеры, то в этом году сложилась нешуточная конкуренция. На мой взгляд, одна из самых ярких компаний нынче – это Weatherford. У них очень комфортно возле жилого комплекса, обустроен фонтан, есть скамейки, клумбы и даже своё озеро. Они и стали победителями. Также в числе лучших - «АкТрансСервис» (грузовой и легковой участки), ООО «ВБР».