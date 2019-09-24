Ангарчанин набрал у знакомых долгов на 6 миллионов рублей и сбежал в Севастополь

Брать в долг и не отдавать - увы, нынче не редкий способ мошенничества. Напомним, "Комсомолка" уже писала о том, как две бизнес-леди из Бирюсинска обманом или уговорами заставили 231 сибиряка взять на себя огромные кредиты и отдать деньги женщинам. Обещали исправно платить взносы сами, но в итоге загнали жертв в финансовую кабалу в общей сумме на 100 миллионов рублей.

А теперь "всплыла" еще одна история в похожем стиле. 34-летний ангарчанин тоже нашел "золотую жилу", выпрашивая деньги в долг у своих знакомых.

- Хочу срочно купить недвижимость, но мне немножко не хватает, - вдохновленно врал мужчина, глядя жертвам в глаза. - Выручите, по-дружески! Как только у меня деньги появятся, я вам все верну, и даже с процентами! В обиде не останетесь!

Знакомые почему-то охотно верили болтуну и давали нужные суммы. Только представьте, на байки предприимчивого ангарчанина повелось около 60 человек! Хотя на самом деле он не собирался покупать ни квартир, ни домов, да и деньги возвращать, видимо, не планировал. Накопил долгов на шесть миллионов рублей.

Но это еще не все. Работая риэлтором, он два раза помог горожанкам незаконно обналичить сертификат на материнский капитал. Конечно, не за спасибо, а за вознаграждение в конверте.

Ну и вишенка на торте: ангарчанину все было мало чужих денег, и он загляделся уже на авто. Ухитрился угнать машину у знакомых, но ведь не кататься же самому на краденом! Быстренько перепродал машину, а деньгам нашел применение.

Когда ангарчанин, наконец, понял, что со всеми долгами ему уже не рассчитаться, испугался народного гнева и суда. Должник просто сбежал из Сибири. Причем аж в Севастополь, на другой конец страны. Но это его не спасло.

- Правоохранители задержали ангарчанина, - рассказывают в Ангарском городском суде. - Он обвиняется в 62 преступлениях, а именно в 61 мошенничестве и одной краже.

Уголовное дело уже передали в суд. Скоро за свою бурную незаконную жизнь мужчина ответит перед законом.