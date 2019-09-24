День воспитателя 2019: праздник для тысяч педагогов дошкольного образования Иркутской области

В Иркутской области более 1000 детских садов. Кроме государственных детских садов, малыши посещают еще и более 20 имеющих официальную лицензию частных. А сколько групп временного пребывания, сколько детских центров, где мамы, ушедшие за покупками, оставляют ребятишек на несколько часов на попечение аниматоров. Наконец, есть еще многочисленные няни, присматривающие за детьми. Все они 27 сентября отметят День воспитателя.

Ребятишек в этом возрасте, по данным статистики на начало 2019 года, в регионе больше 224 тысяч. Самых маленьких, кому от года до трех - больше 100 тысяч. За этими крохами должны следить мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Но не у всех и не всегда есть такая возможность. Вот тут-то и приходят на помощь воспитатели из частных детских садов, в которых, как правило, есть ясельные группы, и приходящие няни с образованием педагога.

Не так давно было принято решение, которое наверняка порадует и родителей ребятишек, и самих профессиональных Мэри Поппинс. Будут добиваться того, чтобы в каждомй группе работало по две воспитательницы. Сегодня на группу приходится 1,67 ставки педагога, то есть в течение дня постоянно работает только один воспитатель. Это очень тяжело как для них самих, так и для малышей.

Да, осуществить эту идею не так просто – в образовании жесткий дефицит кадров, работают только преданные своему делу люди. Но цель поставлена и выделены средства - более 300 млн. рублей. Кроме того, с 1 сентября 2019 года увеличится финансирование из областного бюджета на учебники, игрушки в детских садах и составит 1000 рублей на одного ребенка.

Большое внимание уделяется и поощрению педагогических работников. В регионе введены единовременные выплаты к профессиональному празднику. В сентябре 2019 года, в День воспитателя, их получат и работники детских садов. Размер выплат составит 10 тысяч рублей. Кроме того, воспитателям повысили заработную плату. Сейчас идти в эту профессию выпускникам педагогических училищ не только престижно. Работа неплохо оплачивается - во многих детских садах, особенно частных, предлагают зарплату до 40 тысяч рублей.

Педагог в детском саду – одна из самых добрых, важных и ответственных профессий. Именно в заботливые руки педагогов родители на целый день отдают свое маленькое, еще совсем хрупкое сокровище. Ежегодно 27 сентября в России отмечается День воспитателя и дошкольного работника. А весной уже традиционно проводится конкурс профессионального мастерства. В 2019 году "воспитателем года" Иркутской области признана педагог детского сада № 122 Иркутска С.А. Калиниченко. Поздравляем вас, дорогие воспитатели!